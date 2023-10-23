Некоторые жители сектора Газа уже возвращаются на север анклава, откуда Израиль призвал их эвакуироваться на юг, анонсируя сухопутную операцию.

Об этом сообщил глава агентства ООН по делам палестинских беженцев (БОПАР) Томас Уайт в интервью ВВС.

"На севере очень опасно, но люди гибнут и на юге", — отметил он.

По словам Уайта, 8000 человек укрываются на складе БОПАР и выживают, получая всего литр воды в день и немного хлеба.

Ранее The New York Times писало, что США просят Израиль отложить операцию в Газе.

7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка захватила заложников в израильских общинах.

Израиль объявил войну впервые после войны Судного дня 1973 года, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля, однако ХАМАС продолжил наносить совершать обстрелы. Израиль наносит удары по сектору Газа.

17 октября произошел удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. В Тель-Авиве заявили, что по госпиталю ударила ракета движения "Исламский джихад".

18 октября в Израиле с визитом побывал президент США Джо Байден.

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