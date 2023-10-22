Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что Израиль и сектор Газа не смогут вернуться к статус-кво, поэтому необходимо найти новый механизм, который позволит Тель-Авиву избежать повторения атак со стороны ХАМАС.

Такое мнение дипломат высказал в эфире телеканала NBC.

Отвечая на вопрос, в чем заключается стратегия Израиля в отношении сектора Газа и кто будет управлять им, когда конфликт закончится, глава Госдепа США заявил: "Думаю, мы понимаем две вещи: мы не можем вернуться к статус-кво, они не могут вернуться к статус-кво, при котором ХАМАС будет в состоянии повторить то, что он сделал".

"Необходимо найти что-то новое", - добавил Блинкен и отметил, что, по его сведениям, Израиль не намерен брать Газу под свой контроль.

Между тем глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя в эфире телеканала ABC события в Газе и недавние удары по военным базам США, заявил, что США видят перспективу значительной эскалации на Ближнем Востоке.

"Мы обеспокоены потенциальной эскалацией. Фактически, мы наблюдаем перспективу значительной эскалации нападений на наши войска и наших людей по всему региону. Поэтому мы собираемся сделать все необходимое, чтобы убедиться, что наши войска находятся на хорошей позиции, защищены и что у нас есть возможность ответить. Это дополнительное развертывание посылает еще один сигнал тем, кто стремится расширить этот конфликт", - сказал министр обороны США.

Напомним, ранее президент США Джо Байден в разговоре с премьер-министром Биньямином Нетаньяху подтвердил право Израиля на оборону, но заявил, что важно соблюдать "законы войны", включая защиту мирных жителей Газы.

Также во время своего визита в Израиль Блинкен дал понять, что израильская армия должна избегать жертв среди мирного палестинского населения.