Сегодня исполняется две недели с момента атаки боевиков ХАМАС на Израиль. На протяжении всего этого времени буквально каждый день от израильских представителей звучат заявление о том, что вот-вот ЦАХАЛ войдет в сектор Газа, начав наземную операцию для уничтожения ХАМАС. Однако она до сих пор не началась. Почему – высказываются самые разные версии. От погодных условий до неготовности израильской армии к масштабному наступлению (а потому нужно время на подготовку). Однако, судя по публикациям в западных СМИ, главная причина – позиция США, которые настоятельно рекомендуют Израилю с операцией подождать.



Почему?



Сам по себе ХАМАС не является большой военной проблемой для Израиля. Газа – небольшой анклав, фактически полностью заблокированный. С моря – американцами и Израилем. По суше – Израилем и Египтом. При этом египтяне ХАМАСу не союзники. ХАМАС – движение, родственное "братьям-мусульманам", власть которых в Египте нынешний президент страны Ас-Сиси сверг в 2013 году путем военного переворота, в ходе которых были убиты сотни (а по другим данным – тысячи) "братьев". По этой же причине Египет не хочет принимать у себя беженцев из сектора Газа, опасаясь повторения истории 1970 года, когда палестинцы подняли мятеж в Иордании и чуть было не свергли тамошнего короля.



Поэтому ситуация в Газе напоминает ситуацию в Мариуполе после его окружения. Как бы стойко не держалась бы оборона, не стоит вопрос сможет или нет израильская армия разгромить ХАМАС. А стоит вопрос в течение какого срока она сможет это сделать – в течение дней, недель или месяцев. И с какими потерями.



Поэтому проблемы не в ХАМАС. Проблемы в другом. Главных из них, собственно, три.



Первая – угроза вступления в войну ливанской Хезболлы. В военном отношении это намного более мощная организация, чем ХАМАС. И если она откроет на севере Израиля второй фронт, то шансы на победу ЦАХАЛ будет выглядеть уже отнюдь не 100-процентными. Это будет очень тяжелая война для Израиля. При этом вероятность вступления в конфликт Хезболлы можно оценить как высокую. И не только по идеологическим причинам, но и по чисто военно-практическим. Хезболла – это злейший и опаснейший враг Израиля, а потому более чем возможно, что, разгромив ХАМАС, израильская армия обрушится всей своей мощью на Хезболлу и разобьет и ее. Поэтому для ливанского движения логично ударить самим, в случае, если Израиль начнет сухопутную операцию в секторе Газа, где так или иначе будет вынужден задействовать большую часть своих сил.



Вторая проблема – вступления в войну союзного Хезболле и ХАМАС Ирана. В таком случае Израиль без прямой военной помощи США окажется перед перспективой разгрома, избежать которого он сможет разве что применив ядерное оружие (и то не факт, что это поможет – вряд ли у Израиля есть большой его арсенал). Вашингтону же втягивание в войну против Ирана сейчас крайне опасно. Силы американцев в регионе сравнительно небольшие и находятся в пределах поражения иранских ракет и прочих ударных средств. И, если США вступят в войну, то они могут оказаться в положении российской армии в начале вторжения в Украину, когда РФ пыталась завоевать большую страну силами 150-200 тысяч солдат. Расклад для американцев же может быть еще хуже, потому что, в отличие от России, они будут воевать не на своих границах и их коммуникации окажутся крайне уязвимы. И без применения ядерного оружия положение их войск на Ближнем востоке может быстро стать критическим. В былые времена проблема Ирана решалась тем, что американцы в гипотетической войне с ним могли опереться на своих союзников – Турцию и Саудовскую Аравию. Но сейчас поддержка с их стороны, на фоне конфликта палестинцев с Израилем, мягко говоря, не очень вероятна.



И эта третья главная проблема США. И именно ее американцы сейчас и стремятся решить, убеждая Израиль повременить с наступлением, чтоб не сорвать переговоры. Вашингтон пытается играть на региональных противоречиях.

На Ближнем Востоке есть три большие, условно говоря, геополитические «тусовки». Первая – это Иран и его союзники (Хезболла в Ливане, президент Сирии Асад, хуситы в Йемене, шииты в Ираке). Вторая – это Саудовская Аравия, ряд других стран Персидского залива и Египет. Третья – это Катар, Турция и «братья-мусульмане». Отношения между ними всегда были непростыми, а временами – крайне враждебными. При этом ХАМАС тесно связан с первой и третьей «тусовкой», а со второй отношения у него, как писалось выше, неоднозначные. А вот с Израилем у второй «тусовки» отношения среди всех исламских стран были, пожалуй, наиболее тесные. Именно на этих противоречиях и играют сейчас США, пытаясь расколоть арабские страны и перетянуть вторую «тусовку» на свою сторону. В качестве «делового предложения» Вашингтон может пообещать создать под фактическим контролем саудитов и египтян независимое палестинское государство, но уже без ХАМАС Плюс еще какие-то «плюшки» по другим темам. Перетянуть Египет и Саудовскую Аравию на свою сторону для Вашингтона крайне важно в том числе и стратегически – чтоб не допустить антизападной консолидации арабского мира и переориентации его на Китай и Россию. При том, что у стран второй «тусовки» отношения с последними в последнее время укрепляются, а противоречия с Ираном ослабевают. Укрепление этих тенденций в условиях войны Израиля с палестинцами более чем вероятно. Что является огромной угрозой для США (в том числе и в плане утраты контроля над ценообразованием на энергоносители), которую Вашингтон пытается сейчас всеми силами купировать. А потому и просит Израиль не торопиться с наземной операцией до тех пор, пока не будут подвижки по переговорам с Египтом и саудитами.



Впрочем, вечно тянуть тоже невозможно – бомбардировки Газы даже без сухопутной операции оказывают очень большой негативный эффект на исламский мир, препятствуя достижению каких-либо договоренностей США с арабскими странами.

Поэтому, теоретически, сценариев развития событий два.

Первый – на Ближнем Востоке будет достигнуто некое многостороннее соглашение при участии всех трех «тусовок» и Израиля по мирному урегулированию конфликта и боевые действия будут прекращены. Этот сценарий крайне маловероятный, так как параметры такого соглашения пока абсолютно не просматриваются.

Второй – Израиль начинает наземную операцию. В последнем случае развитие событий будет зависеть от скорости с которой ЦАХАЛ сможет разгромить ХАМАС. Чем меньше времени это займет, тем меньше вероятности вступления в войну третьих сил и большая вероятность достижения договоренностей с частью арабских стран по будущему Палестины. И наоборот – чем дольше будет идти война, тем большая вероятность вступления в нее Хезболлы и Ирана и углубления конфронтации исламского мира с Западом.