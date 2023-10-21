В последние дни в прессе идут заявления о том, что США пытаются отсрочить наземную операцию Израиля - как по причине того, что в нее могут вмешаться Иран с "Хезболлой", так и с точки зрения безопасности заложников.

Об этом сообщают ряд СМИ.

Как передает CNN, президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, следует ли Израилю отложить наземную операцию, пока не будет освобождено больше заложников.

Журналист спросил американского лидера о необходимости отсрочки операции, на что Байден ответил "да", указывает телеканал.

В Белом доме заявили, что президент просто не расслышал вопроса полностью. В нем также были слова: "Хотите ли вы, чтобы было освобождено больше заложников?"

Ранее WSJ сообщил, что переговоры с ХАМАСом по заложникам провалились. Тем не менее, вчера боевики отпустили двух американок.

Ровно две недели назад, 7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка захватила заложников в израильских общинах.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну — впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля, однако ХАМАС продолжил наносить совершать обстрелы. Израиль наносит удары по сектору Газа.

17 октября произошел удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате погибли сотни человек. Это вызвало волну негодования в исламском мире и протесты во многих странах Запада. В Тель-Авиве заявили, что по госпиталю прилетела ракета движения "Исламский джихад".

18 октября в Израиле побывал с визитом президент США Джо Байден.

19 октября мировое сообщество продолжило обсуждать гуманитарную ситуацию в Газе и право Израиля ответить на действия ХАМАС.

В ночь на 20 октября Байден выступил с обращением к нации по поводу войны в Израиле, ответа США на атаку ХАМАС, а также ситуации в Украине.

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