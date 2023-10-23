Белый дом хочет, чтобы Израиль отложил наземную операцию в секторе Газа - для переговоров по поводу заложников и для того, чтоб повысить готовность американской армии к потенциальным атакам на объекты США в регионе со стороны проиранских группировок.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

США необходимо время для переброски в регион дополнительных сил. "Есть угроза интересам США" - пишет издание.

Вашингтон донес свою позицию до Израиля через министра обороны Ллойда Остина, который "почти каждый день" разговаривает с израильским коллегой Йоавом Галлантом.

Кроме того Байден вчера снова поговорил с премьер-министром Нетаньяху.

При этом США обеспокоены тем, что задержка наземного вторжения может быть использована Ираном и его союзниками. Поэтому Вашингтон по-прежнему полностью поддерживает цель Израиля уничтожить ХАМАС.

Ранее сообщалось, что ситуация с заложниками в секторе Газа накаляется из-за готовящей наземной операции Израиля.

Напомним, на днях агентство Bloomberg писало, что США и Евросоюз просят Израиль отложить наземную операцию в Газе, пока идут переговоры с ХАМАС об освобождении заложников.