В армии Израиля назвали условие отказа от наземной операции в секторе Газа: ХАМАС должен сдаться.

Об этом заявил пресс-секретарь израильской армии Джонатан Конрикус в интервью ABC.

"Если бы ХАМАС вышел из своих укрытий, вернул бы наших заложников и сдался бы безоговорочно, тогда война закончилась бы", - сказал Конрикус.

Напомним, Белый дом хочет, чтобы Израиль отложил наземную операцию в секторе Газа - для переговоров по поводу заложников и для того, чтоб повысить готовность американской армии к потенциальным атакам на объекты США в регионе со стороны проиранских группировок.

Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военная операция ЦАХАЛ в секторе Газа может занять от месяца до трех, но после нее ХАМАС прекратит существование.

Между тем в армии Израиля заявили, что продолжают подготовку к наземному наступлению в секторе Газа. В последние дни были одобрены "планы расширения боевых действий".

Ранее мы разбирались в отдельном материале, почему Израиль до сих пор не начал сухопутную операцию в секторе Газа.