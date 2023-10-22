Военная операция ЦАХАЛ в секторе Газа может занять от месяца до трех, но после нее ХАМАС прекратит существование.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант в ходе выступления в командном центре ВВС Израиля в Тель-Авиве, пишет газета The Times of Israel.

По его словам, вторжение планируется как последняя наземная операция Израиля в анклаве, а по ее итогам ХАМАС должен быть полностью уничтожен.



"Это должны быть последние [наземные] маневры в Газе по той простой причине, что после них ХАМАС уже не будет. Это займет месяц, два месяца, три, но в конце концов ХАМАС больше не будет", - сказал министр

Галант добавил, что в настоящее время ВВС Израиля продолжают наносить по сектору Газа массированные авиаудары, призванные подготовить почву для входа сухопутных подразделений.

"Прежде чем враг встретит бронетанковые и пехотные войска, он встретит бомбы военно-воздушных сил. У меня впечатление, что вы умеете делать это убойно, точно и очень качественно, и это наглядно доказывается до сих пор", - добавил министр, обращаясь к командующим офицерам ВВС Израиля.

Напомним, накануне в армии Израиля заявили, что продолжают подготовку к наземному наступлению в секторе Газа. В последние дни были одобрены "планы расширения боевых действий".

Мы разбирались в отдельном материале, почему Израиль до сих пор не начал сухопутную операцию в секторе Газа.