В Израиле заявили, что не намерены снимать блокаду Газы, которая была введена после вторжения ХАМАС.

При этом, по договоренности с другими странами, в сектор готовы пропускать гуманитарные грузы в индивидуальном порядке.

Представитель ЦАХАЛ заявил, что на данный момент разрешается провозить в южную часть анклава воду и медикаменты. При этом топливо ввозить нельзя, сказал представитель израильской армии Даниэль Хагари.

Вместе с этим, Минздрав сектора Газы заявляет о "реальной опасности для раненых и больных" в госпиталях, если топливо не будет доставлено немедленно.

Тем временем армия Израиля заявляет, что продолжает подготовку к наземному наступлению в секторе Газа. В последние дни были одобрены "планы расширения боевых действий".

Сообщение об этом написал журналист издания Times of Israel на своей странице в соцсети Х (бывший Твиттер).

В последние дни ЦАХАЛ перебросил десятки тысяч военнослужащих к границе с сектором Газы в преддверии крупного наступления, которое, по словам официальных лиц, начнется "скоро".

Напомним, США предостерегают Израиль от длительной оккупации сектора Газа с большим количеством жертв.

Мы также сообщали, что в МИД Ливана призвали Израиль прекратить огонь в секторе Газа на 48 часов.