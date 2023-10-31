Президент США Джо Байден был "в ярости" из-за новости в New York Times, где заявлялось, что причиной взрыва в больнице сектора Газа стала израильская ракета.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на местное издание Semafor.

"Израильский удар привел к гибели сотен людей в больницах, говорят палестинцы", - гласил первоначальный заголовок The New York Times от 17 октября.

Президент раскритиковал американскую газету на недавней встрече с руководителями Уолл-стрит в Белом доме. Он счел такой заголовок "безответственным" и заявил о риске провокации войны на Ближнем Востоке из-за него.

После взрыва и обвинений Израиля видные арабские лидеры отменили встречу с Байденом.

Вскоре газета NYT опубликовала заявление, в котором извинилась за то, что опиралась на непроверенные утверждения ХАМАС.

А позже вышло расследование в котором говорилось, что на больницу в секторе Газа упала часть ракеты, запущенной с территории самого анклава, а не Израиля.

Напомним, 17 октября произошел удар по больнице в секторе Газа.

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