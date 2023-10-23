На больницу в секторе Газа упала часть ракеты, запущенной с территории самого анклава - расследование CNN
На больницу в секторе Газа упала часть ракеты, запущенной с территории самого анклава, а не Израиля.
Об этом сообщает CNN по результатам собственного расследования.
Оно было проведено на основании анализа десятков видео из соцсетей и спутниковых снимков экспертами. Издание сразу оговаривается, что их вывод не может считаться окончательным.
Однако все опрошенные эксперты пришли к выводу, что последствия взрыва не похожи на израильский авиаудар.
По их оценке, палестинская ракета по какой-то причине вышла из строя, развалилась в воздухе, и ее корпус врезался в автостоянку. Там загорелись остатки топлива и воспламенили автомобили и другое топливо в больнице, что вызвало большой взрыв.
Ранее о своей непричастности заявляли власти Израиля. Эту же версию озвучили США.
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