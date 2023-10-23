На больницу в секторе Газа упала часть ракеты, запущенной с территории самого анклава, а не Израиля.

Об этом сообщает CNN по результатам собственного расследования.

Оно было проведено на основании анализа десятков видео из соцсетей и спутниковых снимков экспертами. Издание сразу оговаривается, что их вывод не может считаться окончательным.

Однако все опрошенные эксперты пришли к выводу, что последствия взрыва не похожи на израильский авиаудар.

По их оценке, палестинская ракета по какой-то причине вышла из строя, развалилась в воздухе, и ее корпус врезался в автостоянку. Там загорелись остатки топлива и воспламенили автомобили и другое топливо в больнице, что вызвало большой взрыв.

Ранее о своей непричастности заявляли власти Израиля. Эту же версию озвучили США.

Мы писали о том, что после визита в Израиль Байден обвинил в ударе по больнице Газы палестинских радикалов.

7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка захватила заложников в израильских общинах.

Израиль объявил войну впервые после войны Судного дня 1973 года, а парламентские силы договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля, однако ХАМАС продолжил наносить совершать обстрелы. Израиль наносит удары по сектору Газа.

17 октября произошел удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. В Тель-Авиве заявили, что по госпиталю ударила ракета движения "Исламский джихад".

18 октября в Израиле с визитом побывал президент США Джо Байден.

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