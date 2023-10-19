Жертв всего несколько десятков. Ракета упала рядом с больницей в секторе Газа и не израильская, а палестинская
Американские военные заявляют, что жертв удара по клинике в Газе "максимум несколько десятков", ракета попала не в больницу, а рядом, и Израиль в ударе не виноват.
Об этом пишет Newsweek в статье "Почему американская разведка утверждает, что Израиль не атаковал больницу в секторе Газа?".
"Мы не знаем, сколько людей погибло, равно как и Израиль. Пока нет", - цитирует издание офицера ВВС США.
"Но разведка, наша и израильская, предполагает максимум несколько десятков. Я не говорю, что это не трагедия, но это просто еще один случай массового преувеличения и откровенной лжи со стороны ХАМАС. Ответственную сторону несут палестинцы, а не Израиль", – также заявил офицер.
Ранее сообщалось, что сотрудники администрации Джо Байдена боятся обсуждать на работе действия израильской армии и указывают на распространяющуюся внутри Белого дома "культуру молчания" при попытках вести дискуссии о палестино-израильском конфликте.
Известно, что сразу после удара по больнице в секторе Газа отменили саммит с Байденом, который должен был состоятья в столице Иордании.
Также была названа сумма, которую Байден попросит у Конгресса на помощь Украине и Израилю.