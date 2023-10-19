Американские военные заявляют, что жертв удара по клинике в Газе "максимум несколько десятков", ракета попала не в больницу, а рядом, и Израиль в ударе не виноват.

Об этом пишет Newsweek в статье "Почему американская разведка утверждает, что Израиль не атаковал больницу в секторе Газа?".

"Мы не знаем, сколько людей погибло, равно как и Израиль. Пока нет", - цитирует издание офицера ВВС США.

"Но разведка, наша и израильская, предполагает максимум несколько десятков. Я не говорю, что это не трагедия, но это просто еще один случай массового преувеличения и откровенной лжи со стороны ХАМАС. Ответственную сторону несут палестинцы, а не Израиль", – также заявил офицер.

Ранее сообщалось, что сотрудники администрации Джо Байдена боятся обсуждать на работе действия израильской армии и указывают на распространяющуюся внутри Белого дома "культуру молчания" при попытках вести дискуссии о палестино-израильском конфликте.

Известно, что сразу после удара по больнице в секторе Газа отменили саммит с Байденом, который должен был состоятья в столице Иордании.

Также была названа сумма, которую Байден попросит у Конгресса на помощь Украине и Израилю.