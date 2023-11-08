В США провели опрос за год до дня выборов президента, который показал, что, бывший президент США Дональд Трамп может победить президента США Джо Байдена в президентских выборах, если бы они состоялись сейчас.

Об этом сообщает CNN.

Согласно исследованию, проведенному по заказу CNN, Трамп набирает 49%, а Байден 45%.

"Шансы Байдена на переизбрание снижаются из-за крайне негативных рейтингов одобрения, стойкого ощущения того, что дела в Соединенных Штатах идут плохо, снижения поддержки среди ключевых групп избирателей и широко распространенного ощущения, что он не подходит для этой должности", - пишет CNN.

Ранее New York Times сообщала, что Трамп побеждает Байдена в пяти из шести ключевых штатов. Большинство опрошенных там избирателей говорят, что "политика Байдена нанесла им личный вред, а политика Трампа помогла им". Две трети электората считают, что страна движется в неправильном направлении.

Мы писали, что в США суд начал рассматривать дело о возможной дисквалификации Трампа на грядущих выборах президента страны. Об этом сообщает Радио Свобода. Дело опирается на редко применяемое положение конституции США времен Гражданской войны 1861-65 годов, запрещающее людям, причастным к "бунтам или восстаниям" занимать федеральные должности.

Один из кандидатов в президенты США заявил, что ради мира признает российскими захваченные территории Украины, им стал Вивек Рамасвами.