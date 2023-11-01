Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в случае своей победы на выборах предложит сделку, которая фактически передаст аннексированные части Украины России.

Об этом он заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

"Вот сделка: он (Владимир Путин - Ред.) должен выйти из военного союза с Си Цзиньпином. Положить конец российско-китайскому военному союзу, потому что это главная угроза для США. Взамен Россия получит твердое обязательство, что НАТО не примет Украину в НАТО. И тогда мы заморозим нынешние линии фронта", – сказал Рамасвами.

"Что?! Вы буквально отдали бы Путину то, что он украл? Землю, которую он украл, убивая людей. Вы бы отдали ему землю!" – воскликнул Пирс Морган.

"Я не собираюсь отдавать что-либо Путину, а предлагаю сделку. Это русскоязычные регионы, которые сегодня оккупированы. Украина не демократическая страна. Посмотрите, что они сейчас делают с Украинской православной церковью", – ответил Рамасвами.

В августе он уже заявлял, что после избрания президентом США готов признать контроль России над захваченными территориями Украины.

Ранее мы подробно рассказывали, кто такой Рамасвами.