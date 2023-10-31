Сразу 57% россиян против остановки войны с Украиной, если ценой будет возвращение Киеву захваченных территорий.

Такие результаты дал опрос российского "Левада-центра", который Москва признала "иноагентом".

За окончание войны с передачей Украине ее территорий выступают 34% россиян.

При этом более 70% россиян поддержат решение Владимира Путина, если он решит остановить войну в Украине "на этой неделе".

Также опрос выявил, что уровень поддержки действий российских вооружённых сил в Украине остаётся высоким, и с начала конфликта значительных изменений не претерпел: в октябре респонденты ответили, что определенно поддерживают и скорее поддерживают – 76% (в сентябре – 73%). Не поддерживают – в сумме 16% (в августе – 20%).

Кроме того, россияне уверены, что военные действия продлятся ещё долго. Так, почти половина опрошенных (46%) ответили, что война будет продолжаться больше года, от полугода до года — 23% респондентов. Затруднились с ответом 22%.

Опрос в начале октября показал, что всего 7% россиян ожидают от будущего президента РФ победы в войне в Украине.

Война в Украине идет уже 615-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Под Авдеевкой россияне возобновили атаки возле Спартака (с юга) и Каменки (на севере). Армия РФ перешла к "активным действиям" под Бахмутом. В Украине планируют запустить "смарт-мобилизацию".

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