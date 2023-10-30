Большинство опрошенных украинцев выступили против проведения выборов в Украине до завершения войны.

Об этом свидетельствуют результаты социсследования группы "Рейтинг".

62% опрошенных сказали, что любые выборы нужно проводить после окончания войны - не важно, сколько этого придется ждать.

22% сказали, что нужно провести выборы в марте 2024 года, по графику. 6% высказались за выборы в следующем сентябре. 3% - в марте 2025 года.

6% затруднились с ответом.

Больше всего проведения выборов уже через полгода хотят жители восточных регионов в возрасте 18-35 лет.

Но в целом, во всех регионах и среди всех возрастных групп большинство респондентов против проведения выборов до окончания войны.

Из тех, кто высказался за проведение выборов во время боевых действий, 39% считают, что нужно провести президентские выборы, 20% - парламентские, 15% - местные.

Ранее спикер Рады Стефанчук называл пять условий для проведения выборов в Украине во время войны. Также он сказал, что обратился к парламентам других стран, чтобы изучить опыт проведения выборов во время боевых действий.

Война в Украине идет уже 614-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 октября 2023 года в обновляемом онлайне.