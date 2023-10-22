В воскресенье, 22 октября, в Швейцарии проходили парламентские выборы, в ходе которых должны были избрать 200 депутатов Национального совета, а также 45 из 46 членов Совета кантонов. На выборах побеждает правоконсервативная народная партия, набирающая 29% голосов.

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на предварительные данные института изучения общественного мнения GFS Bern.

Как пишет AFP, по итогам выборов Швейцарская народная партия (ШНП) набрала на 3% голосов больше, чем в 2019 году. Правые консерваторы значительно опередили Социал-демократическую партию (СДП) с 17% голосов. Партия Центра (ПЦ) и правоцентристская Свободная демократическая партия, по предварительным данным, набирают по 15% голосов. Партия "зеленых" не смогла повторить свой успех на последних выборах в 2019 году и потеряла четыре процентных пункта, заняв пятое место с 9% голосов.

Агентство отмечает, что победившая Швейцарская народная партия основной акцент в своей предвыборной кампании делала на ограничении миграции, критикуя "больную" систему предоставления убежища беженцам. Другими ее лозунгами были война с "культурой отмены" и тем, что руководство ШНП называло "гендерным террором и пробудившимся безумием".

Также ШНП выступала против чрезмерного сближения с Евросоюзом, защищала военный нейтралитет Швейцарии и заявляла, что Берн слишком отошел от этого принципа, поддерживая санкции Евросоюза в отношении России после ее вторжения в Украину.

Ранее парламентские выборы прошли в Польше. На них победила оппозиционная коалиция.

Мы анализировали в отдельном материале, что это значит для Польши и ее отношений с Украиной и Европой.