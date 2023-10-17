В Польше на выборах победила оппозиционная коалиция. Подсчет голосов завершен
Национальная избирательная комиссия Польши завершила подсчет голосов на парламентских выборах.
Итоговые результаты:
- "Право и Справедливость" - 35,38%;
- "Гражданская платформа" Туска - 30,70%;
- "Третий путь" - 14,40%;
- "Новые левые" - 8,61%;
- "Конфедерация" - 7,16%.
Таким образом у оппозиционных партий на троих - 53,71%. У правящей ПиС и правых - 42,54%. Бывший глава Евросовета Дональд Туск будет формировать правительство.
При этом президентский пост остаётся за правящей ПиС. Что это значит для Польши и ее отношений с Украиной и Европой - мы подробно разбирали в отдельном материале.
Ранее сообщалось, что в Польше недостаточное количество людей приняли участие в референдуме, который проходил одновременно с парламентскими выборами, чтобы его результаты считались обязательными к исполнению. Участие избирателей в референдуме составило 40%.
По данным экзитполов, люди высказались категорически и единодушно по всем четырем вопросам. Более 90% проголосовало против продажи стратегических государственных активов иностранным компаниям, повышения пенсионного возраста, демонтажа забора на границе с Беларусью и приема нелегальных мигрантов.