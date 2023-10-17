Национальная избирательная комиссия Польши завершила подсчет голосов на парламентских выборах.

Итоговые результаты:

"Право и Справедливость" - 35,38%;

"Гражданская платформа" Туска - 30,70%;

"Третий путь" - 14,40%;

"Новые левые" - 8,61%;

"Конфедерация" - 7,16%.

Таким образом у оппозиционных партий на троих - 53,71%. У правящей ПиС и правых - 42,54%. Бывший глава Евросовета Дональд Туск будет формировать правительство.

При этом президентский пост остаётся за правящей ПиС. Что это значит для Польши и ее отношений с Украиной и Европой - мы подробно разбирали в отдельном материале.

Ранее сообщалось, что в Польше недостаточное количество людей приняли участие в референдуме, который проходил одновременно с парламентскими выборами, чтобы его результаты считались обязательными к исполнению. Участие избирателей в референдуме составило 40%.

По данным экзитполов, люди высказались категорически и единодушно по всем четырем вопросам. Более 90% проголосовало против продажи стратегических государственных активов иностранным компаниям, повышения пенсионного возраста, демонтажа забора на границе с Беларусью и приема нелегальных мигрантов.