Судя по данным после подсчёта 95% голосов, на парламентских выборах в Польше побеждает потенциальный союз проевропейских либеральных и левых партий во главе с "Гражданской платформой" Дональда Туска, которые оппонируют ныне правящим правоконсерваторам из "Права и справедливости" (ПиС).

У правящей партии "Право и справедливость" и ее потенциальных союзников из "Конфедерации" - 43,31% голосов, у "Гражданской платформы" Туска и ее возможных партнеров – 52,9%.

Таким образом новое правительство сформирует бывший глава Евросовета Дональд Туск.

"Это будет иметь значительные последствия для европейской политики. Польша во главе с ПиС была главным оплотом правоконсервативного "бунта" против леволиберального мейнстрима Еврокомиссии и западноевропейских элит по всем основным позициям повестки дня - миграция, ЛГБТ, подчинение Брюсселю.

Отдельную войну ПиС вела с Германией, требуя от Берлина репарации за оккупацию Польши во время Второй мировой войны.

Бывший глава Европейского совета Туск, безусловно, эту линию продолжать не будет, а начнет восстанавливать отношения с евроструктурами. Что, соответственно, внутренне укрепит Евросоюз.

Хотя нельзя забывать, что президентом Польши до 2025 года остается представитель ПиС Анджей Дуда. И у него есть право накладывать вето на принимаемые Сеймом законы, для преодоления которого у оппозиции голосов не хватит.

Выборы в целом показали, что Польша остается сильно расколотой. А потому ПиС, в случае ухода в оппозицию и, опираясь на поддержку президента Дуды, могут начать раскачивать ситуацию внутри страны, если Туск попытается провести ревизию их курса.

Что касается Украины, то, по общераспространенному мнению, с Туском у Киева отношения будут лучше, чем с нынешним правительством ПиС, которое запретило импорт украинской пшеницы и сделало много резких заявлений в адрес Украины и лично Владимира Зеленского. Что касается отношения к войне в Украине, то, как ожидается, Туск и его партия в большей степени, чем ПиС, будут ориентироваться в этом вопросе на позицию ЕС и стран Запада - США, Германии и Франции. И меньше заявлять об "особой" роли Польши в поддержке Украины.

Но, как будет на практике, вопрос открытый.

Во-первых, на внешнюю политику и вопросы безопасности в Польше будет и далее влиять президент Дуда.

Во-вторых, Туск вряд ли сможет игнорировать требования лоббистов дальнейшего ограничения импорта украинского продовольствия и других подобных шагов. К слову, по списку партии Туска в Сейм проходит лидер профсоюза фермеров "Агроуния" Колодзейчак, который был одним из инициаторов протестов против ввоза зерна из Украины. Как мы уже писали, Польша и Украина на европейском рынке являются ближайшими конкурентами и это обстоятельство будет определять политику любого польского правительства", - комментирует ситуацию с выборами в Польше Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее сообщалось, что в Польше недостаточное количество людей приняли участие в референдуме, который проходил одновременно с парламентскими выборами, чтобы его результаты считались обязательными к исполнению.

О значении для Украины парламентских выборов в Польше мы рассказывали в отдельном материале.