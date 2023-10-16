В понедельник, 16 октября, в Польше опубликовали первые предварительные результаты парламентских выборов.

По результатам обработки 5% бюллетеней правящая партия "Право и справедливость" набирает 39,81%, "Гражданская коалиция" Дональда Туска - 27,55%, оппозиционный "Третий путь" - 13%, "Новые левые" - 8,5% (оба - потенциальные союзники Туска), ультраправая "Конфедерация" - 7,17%.

Пока, как ранее показали и экзитполы, оппозиционные силы совокупно опережают правящую партию и ее вероятных союзников.

Напомним, накануне Польша выбирала свой парламент - Сейм, а также сенат. Выборы эти крайне важны для Евросоюза и Украины. Партию "Гражданская коалиция" бывшего главы Евросовета Дональда Туска негласно, но активно поддерживает Германия и еврочиновники, а партия "Право и справедливость" достаточно враждебно относится к Германии.

В начале октября в Варшаве оппозиция вывела на улицы сотни тысяч людей на акцию протеста "Марш миллионов сердец" против правящей партии "Право и справедливость".

Ранее власти Польши утверждали, что нынешняя оппозиция была готова отдать половину территорий в случае вторжения РФ.