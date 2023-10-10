Накануне предстоящих 15 октября выборов в Польше и на фоне роста противоречий в отношениях между Киевом и Варшавой среди живущих в этой стране украинских беженцев царят противоречивые настроения.

С начала войны в Польшу приехали около миллиона украинцев и еще столько же жили и работали там раньше.

Одни ожидают ухудшения условий жизни или перемен для себя при любом исходе выборов, другие уверены, что их будущее зависит от итогов голосования, третьи считают, что после выборов напряженность между нашими странами спадет, и не ждут радикальных изменений в плане пребывания в Польше.

"Страна" пообщалась с украинскими беженцами в Польше и узнала, что они думают о грядущих выборах, жизни в этой стране и своих перспективах.

Отношение к конфликту польских и украиснких властей

В соцсетях можно встретить претензии к украинцам в Польше, почему те не поддерживают Украину в развернувшемся недавно конфликте с польскими властями.

Напомним, Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН в сентябре, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе, отказываясь покупать украинское зерно, подыграли таким образом России.



После этого посла Украины вызвали в МИД Польши, где ему выразили протест. А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег Зеленского от новых оскорблений в адрес Варшавы. Он также заявил, что его страна перестала поставлять оружие ВСУ, так как сама активно вооружается.

У украинских беженцев по поводу этих противоречий ощущения тревожные. Большинство хотят, чтоб ситуация поскорее наладилась, но, естественно, никто качать права против поляков не будет. Так как все понимают, что они живут в другой стране, где свои законы, и участие в полемике может для них дорого обойтись.

"Я лично считаю, что поляки перегибают палку с этими претензиями по поводу зерна и прочего. Украина находится в состоянии войны, а они, по сути, бьют в спину. Понятно, что это вопрос, связанный с выборами, но все равно неприятно. Но никто, конечно же, в открытую против поляков, живя в Польше, выступать не будет. Все понимают, что это чревато большими неприятностями. Тут перед выборами все очень напряжены. И одно лишнее слово может быть воспринято как атака на Польшу. Как минимум уволят с работы. Поэтому украинцы стараются держаться тихо и в стороне, а на все вопросы отвечают: хотим, чтобы все спорные вопросы поскорее разрешились", - говорит Ольга из Житомирской области, которая уехала в Польшу после начала войны.

Впрочем, есть среди украинцев и те, кто осуждает украинские власти за то, что они "ссорятся с соседями".

"Нашим властям не нужно говорить за тысячи и тысячи бежавших от войны украинцев. Из-за их действий поддержка сокращается. Поляки нас больше всего поддерживают. Да, есть свои нюансы, есть исторические моменты, по которым еще остались недоразумения, но в целом они нам ближе всего. Мне тут хорошо, имею около 6 тысяч злотых в месяц (50 тысяч гривен), дети ходят в садики и в школы, жена подрабатывает дистанционно в украинской фирме. Не хотелось бы, чтобы к нам изменилось отношение из-за того, что в Киеве что-то кто-то сказал. А по большому счету, нам Польша ничего не должна. Но она одна из всех стран упрощает для украинцев все, что только можно", - говорит живущий в Варшаве Игорь Лях, отец троих детей, который работает водителем такси.

"Поддержка будет сокращаться в любом случае, независимо от действий украинской власти. Да и поляки уже устали от украинских беженцев. Многие считают, что кормят нас, а мы сидим на пособиях. Хотя это не так. В Польше нет ни бесплатного жилья, ни щедрых выплат, как в Европе. Да и платят по сравнению с более богатыми странами копейки, почти вся зарплата уходит на аренду квартиры. Зато, правда, цены тут одни из самых низких в Европе и с языком нет проблем, еда похожая. Просто стоит успокоиться и дождаться конца выборов. И не спорить о политике с поляками, иначе можно поссориться. У меня был такой случай", - делится киевлянка Вера Хамардюк, живущая в Гданьске.

Статус и пособия

Одна из главных волнующих беженцев тем - как долго они смогут оставаться в Польше, продлят ли им статус временной защиты и будут ли платить детские пособия (500 злотых, или около 4 тыс. грн на ребенка), ведь многие приехали с детьми. ЕС в конце сентября продлил срок действия особой защиты для украинцев до марта 2025 года, и Польша, по идее, должна последовать этому шагу.

Часть беженцев, впрочем, не уверена, что их не "попросят" из Польши.

"Еще ничего не ясно, будет известно, когда будут сообщать о продолжении временной защиты. И да, это зависит от того, кто победит на выборах. В любом случае и президент Дуда, и его противник Туск говорили, что будут продолжать помощь, пока продолжается война, просто могут измениться условия или выплаты. Все, что принято до марта 2024 года, уже не изменится, потому что это уже принято, изменения могут касаться дальнейших продолжений статуса, если они будут. В любом случае эта неопределенность угнетает, нет гарантии, что нам не сегодня-завтра не укажут на дверь", - делится с нами киевлянка Анна Липошко, живущая в Люблине.

"В любом случае в Польше до 15 октября ничего не понятно. Когда пройдут выборы, все станет ясно. Но кто бы ни победил, вряд ли поляки всех депортируют назад, поэтому пока не пройдут выборы, смысла гадать нет. А вообще я болею за правящую партию ПиС, они уже много сделали для украинцев в Польше, спасибо им за все. А вот Туск, говорят, против того, чтобы продолжать любую социальную поддержку украинцев", - отмечает франковчанка Маргарита Пустовит, которая живет в Познани.

Есть и противоположные мнения.

"А я не уверена, что ПиС и Качиньский продолжат поддерживать украинцев, как раньше. Уже так сильно побили горшки Польша и Украина, а дальше что будет? Очень много разногласий накопилось. А вот Туск, наоборот, демократ, мне кажется, при нем наши отношения улучшатся, и беженцы смогут не переживать, продолжат или нет статус", - полагает Юлия Куцай из Харькова, которая осела в Варшаве и устроилась парикмахером.

"Я в принципе не переживаю за урезание выплат, давно работаю, устроилась в кафе, получаю около 4 тысяч злотых (33 тысяч гривен). Единственное, что беспокоит, это оставят ли украинцам статус и право на работу. ЕС ведь рекомендует, но не предписывает, продлить срок до 2025 года, но каждая страна имеет право сама решать как и что ей делать. Хотя в Польше все же реально понимают, что выгонят максимально похожих на поляков украинцев – придется принимать африканцев. А кому оно надо? Возвращаться в Украину пока не планирую, страшновато, в основном, переживаю за сына. Ему 15 лет, и если война затянется, то его могут забрать на фронт, а я этого не хочу допустить", - говорит львовянка Мария, живущая в Варшаве.

Некоторые считают, что украинцев начнут "отсеивать" по фактору трудоспособности и начнут вытеснять из страны, максимально закрутив гайки.

"Не все украинцы им нужны, а только трудоспособные. Мамы с маленькими детьми (а таких большинство среди нас, беженцев), инвалиды и пенсионеры – это ненужная нагрузка для их соцсистемы и экономики. Всех, кто не выгоден, просто вынудят уехать, не оставят другого выхода. Здесь и депорта не нужно. Потому что без доступа к бесплатной медицине, школам, садикам и жилью, и разрешений на работу эти категории просто не выживут. А если пойдут работать, то по "карте побыту" (обычный ВНЖ) все доступно. И медицина, и труд, и школы. Вот и все. Они просто отфильтруют ненужные категории условиями отмены временной защиты", - полагает Ольга Гакало, учительница английского языка из Киева, которая сейчас живет в Варшаве и подрабатывает удаленно.

"Многие поляки украинцев недолюбливают"

Другие обижены на поляков за, по их мнению, несправедливое отношение.

"Мы сейчас просто вынуждены дружить против России, а так некоторые поляки, если честно, украинцев недолюбливают, считают себя выше. Есть те, кто считает, что украинцы должны быть благодарны за то, что их вообще приняли и дали возможность работать на рабских условиях за кусок хлеба по 16 часов. Еще, бывало, в разговорах полушутя говорили, что Львов - польский город. А в каждой шутке есть доля шутки. Я не говорю, что все так думают, но немало таких. В школе тоже среди детей хватает нападок, моей дочке одноклассники говорят, что Украина все равно проиграет и лучше "помириться с Путиным", - говорит Татьяна Краевская, живущая в Варшаве.

"Украинцам на нормальные работы устроиться тяжело, даже с отличным знанием языка. Я работаю на фабрике на упаковке, руки и ноги отваливаются. Получаю 3000 злотых (около 25 тысяч гривен), этой суммы еле хватает на жизнь. Есть смены по 12 и даже 15 часов, много ночных. Все оплачивается по одному тарифу – 15-16 злотых в час. Многие, чтобы больше заработать, готовы пахать по 15 часов, и в выходные, набивают часы. Поблажек к украинцам нет, даже наоборот, штрафуют за то, на что для своих закроют глаза", - рассказывает нам франковчанка Галина Петрив, поселившаяся в Лодзе.

"Бывает, слышу от поляков, что украинцы якобы жируют на их налоги, забирают у них рабочие места и места в школах. А на самом деле большинство украинцы трудятся, платят налоги и поднимают польскую экономику. А сами поляки стремятся в более богатые страны вроде Германии и Бельгии, где платят больше", - негодует киевлянка Ирина Максимчук, живущая в Люблине.

Некоторые даже жалуются на агрессию со стороны местных жителей - иногда на наших нападают просто из-за украинского языка.

"На мою подругу напали, потому что она гуляла с парнем и разговаривали они между собой на украинском. Подошел мужчина, начал их обзывать", - жалуется львовянка Кристина Шандра из Кракова.

"Все прояснится зимой"

В то же время часть украинцев настроена оптимистично и связывают нынешнюю напряженность с Украиной и Польшей с выборами, надеясь, что вскоре все нормализуется.

"Сейчас накаляется обстановка и все будут выискивать новости, вырывать из контекста, чтобы поддержать этот накал. В любом случае мы все сейчас ничего не сможем изменить, все, кто хочет остаться и дальше в Польше, еще есть время легализироваться до марта, потому что и без этого конфликта любая страна может прекратить временную защиту, просто они этого не делают из-за политики ЕС. А пока Украина, получается, своей жесткой риторикой подыгрывает ПиС в подогреве ситуации перед выборами, после 15 октября все проблемы могут исправиться и каждый получит, что хочет. Напряженность спадет, и все будет как прежде. В любом случае все станет понятно зимой", - рассуждает Валерия Фукаляк.

"Я не знаю, как будет дальше, но разворачивается конфликт между Украиной и Польшей, это факт. Дай Бог, чтобы у обеих сторон хватило ума не перейти на конфронтацию. А что касается продолжения защиты на законодательном уровне, то поляки пока просто не рассматривали этот вопрос. Но рабочей силы сейчас очень не хватает, поэтому, скорее всего, украинцев оставят. Хотя некоторым мы уже встали поперек горла, поэтому могут и вставить палки в колеса. И, по правде говоря, многие заслужили такое отношения. Были и есть люди, получившие выплаты и уехавшие обратно в Украину, сидевшие на выплатах и не работавшие. Сама слышала, как поляки между собой обсуждали эту тему, мол, скоро украинцам прикроют эту лавочку, с января все отменит Польша. Дескать, думали на халяву будут в Польше все время жить? "Никто никого не будет обеспечивать, пусть работают, на голову уже в ЕС вылезли" - это дословно. Хотя про "халяву" я бы поспорила, здесь нужно пахать. А выплата единоразовая - 300 злотых (2,5 тысяч гривен), это гроши. А дальше крутись как хочешь. В Польшу нужно ехать с деньгами, чтобы выжить в первое время, пока не устроишься", - говорит ровенчанка Алина Добрунив, живущая в Варшаве.