На фоне сообщений о планируемом урезании соцвыплат украинским беженцам в Польше во следующего года появилась информация о том, что многие перестали помощь помощь уже сейчас.

Часть украинцев в Польше жалуется на невыплату 500 злотых на детей (4,2 тыс. грн).

"Уже около недели беженцы наблюдают такую картину, когда в личном кабинете пропали все начисления. Причины неизвестны. Раньше здесь указывались выплаты на детей", - пишет Telegram-канал "Доброго вечора, ми з України".

В беседе со "Страной" украинские беженцы подтвердили такую проблему. Большинство из них ненадолго выезжало из Польши в Украину или на отдых в страны, которые не входят в ЕС (Турция, Египет). После чего выплаты пропали. Но есть и такие, кому перестали начислять детские без выезда за рубеж.

"Я в мае была в Украине аж пол часа, на границе забирала свою кошку, больше никуда не ездила, а в сентябре обнаружила, что мне сняли статус временной защиты PESEL UKR, а вместе с ним - и выплаты. В ужонде (это типа нашего исполкома) пояснили, что нужно запросить по электронной почте справку о возвращении в пункте пропуска на границе, которую пересекала. Мол, согласно новому постановлению в компьютере все автоматически снимается, когда пересекаешь границу. Я написала на кордон уже несколько десятков писем, но пока безрезультатно", - жалуется киевлянка Оксана Левкович.

"Я показывала на границе Mobywatel - польскую "Дию" (Diia.pl - цифровой вид на жительство для украинских беженцев, - Ред.), так мне статус не сняли, но выплаты на детей уже не пришли", - говорит львовянка Лилия Федорович.

"Я восстановила статус, но жду денег уже 3 месяца. И будут ли, неизвестно", - делится Марина Лях.

"Мы ждали денег несколько месяцев после выезда, в итоге нашли ошибку в отчете таможни. Нужно просить, чтобы при въезде обратно они у себя в системе ставили пометку "эвакуация", не туризм", - рассказывает Галина Мыць.



"Я с ребенком повторно въехала в Польшу, не было здесь три месяца. Никто туда-сюда не катался. Статус "Укр" восстановили сразу в ужонде. А вот с выплатами проблема уже третий месяц. После длительной переписки с "зус" (управление социального страхования, аналог нашего собеса) они прислали письмо, что кроме статуса "укр" должно быть в реестре пограничников, что мы въехали в Польшу из-за войны, а не как туристы. Написала теперь на границу, жду ответа. На инфолинии сказали, что вообще такое первое слышат. Посоветовали писать письмо. Говорят, нужно ехать в секретариат пограничной службы, написать заявление, приложить квитанцию об оплате (17 злотых) и через две недели получить документ курьером", - делится опытом киевлянка Инна Данилюк.

Также, как рассказывают беженцы, выплаты снимают при выезде в страны, не входящие в ЕС - то есть туда, где есть таможенный контроль.

"Ездила в августе отдыхать в Турцию, без ребенка. Выплаты сняли", - говорит Анна Параскевич.

"А мне сняли выплаты, хоть я никуда не выезжала. В собесе и ужонде футболят", - сетует в беседе с нами харьковчанка Ирина Дробна.

"У меня статус "Укр" активен, и за границей я не была вообще, а выплаты сняли все равно, пару месяцев не получаем. Письма в кабинете ZUS и визиты nelf ничего не дали. Ничего не восстановлено. Они просто сняли выплаты и все, ничего не интересует", - жалуется нам на похожую ситуацию Наталья Гриб.

Представители польских властей говорят, что заминки с выплатами могут возникать у тех, кто выезжал из Польши.

"Граждане Украины, получающие социальные выплаты на детей или подали заявки на их получение, когда планируют выехать из Польши на срок более 30 дней, должны сообщить об этом Управлению социального страхования (ZUS). Дело в том, что лицо, оставляющее Польшу на срок более 30 дней, теряет право на легальное пребывание в Польше и право на временную защиту, а значит, и возможность получать социальные выплаты. В Управлении социального страхования есть инструменты для проверки того, уехал ли человек из Польши. Учреждение имеет доступ к разным государственным реестрам, в случае необходимости ZUS может использовать специальный реестр граждан Украины, который ведет пограничная служба. Выезжающие в страны ЕС люди также должны об этом сообщить. ZUS может получить информацию о пребывании гражданина Украины в другой стране в рамках производства по предоставлению семейных выплат в другом государстве-члене ЕС. А для того, чтобы избежать потери статуса PESEL UKR в связи с выездом с территории Польши на срок менее 30 дней, иностранец, возвращающийся в Польшу, должен сообщить сотруднику пограничной службы о намерении въехать в связи с использованием права на временную защиту в Польше и каждый раз показывать электронный документ diia.pl. Если лицо приехал в Польшу из Украины, но не совершил вышеуказанных действий и потеряло статус PESEL UKR, он должно отправить письмо по электронной почте коменданту того пограничного пункта, который он пересек с просьбой об изменении данных в реестре, отмечая, что въезд на территорию Польши состоялся благодаря праву человека на временную защиту. Затем этот человек должен позвонить по горячей линии Управления социального страхования или прийти лично в любое отделение и сообщить о том, что послал такое сообщение. После того, как Управление социального страхования получит такую информацию и убедится, что данные в реестре пограничной службы обновились, выплаты будут возобновлены", - сообщили "Стране" в пресс-службе управления по делам иностранцев в Варшаве.

Финансовый консультант в Польше Анна Самойленко на своей странице в Instagram пишет, что даже если украинский беженец выехал хоть на один день за пределы Польши (страны вне ЕС), пограничник блокирует выплаты ZUS.

"При возвращении в Польшу он должен записать, что человек въезжает в Польшу не как турист, а в связи с военным конфликтом в Украине. Если пограничник это сделает, выплаты разблокируются. Если уже выплаты заблокированы, нужно написать мейл на переход, через который пересекали границу, указав свои данные, песель и дату пересечения границы. С момента получения ответа о добавлении в реестр выплаты возобновляют примерно через месяц", - написала Самойленко.

Впрочем, под ее постом многие украинке жалуются на бюрократию и на то, что на практике выплаты так и зависают.

"Гоняли нас туда-сюда из ужонда в зус и обратно, в целом надо проверить в ужонде статус - если актуален, написать заявление на подтверждение этого статуса и распечатать "песель" сегодняшним числом со статусом "укр", и затем ехать с этим в зус или на зус онлайн скан приложить к письму и отправить, потом ждать", - делится Юлия Шепотинник.

"Не ждите, у меня такая же ситуация. Звонила и ходила в ЗУС 20 раз - результата не было пять месяцев. Нужно действовать. Что сделала я: написала на границу, которую пересекла, а также жалобу прямо в правительство и письмо представителю по правам человека. После чего наконец получила одобрение на выплаты",- делится пользовательница под ником Бургаз.

"Все они прекрасно видят, но ведь можно сделать такой вид по абсолютно формальным причинам, чтобы не платить, к сожалению. Я не говорю, что кто-то обязан платить, но я за честность", - пишет Ирина Ивасик.

"Полный беспорядок и некомпетентность в ЗУС. Долго тоже ждала и ничего, хотя писала письма и не раз обращалась к ним, они сами не знают, что делать и не хотят знать, кажется. А сейчас я вернулась в Украину и так понимаю, что уже никто не вернет деньги за 4 месяца", - пишет Оксана Ливерец.

Украинцам начали снимать выплаты при выезде из Польши после того, как многие продолжали получать пособия даже после возвращения в Украину.

По данным польских властей, так украинцам переплатили около 2 миллионов злотых соцпомощи (почти 17 млн грн), которые они теперь обязаны вернуть.

Тем временем украинским беженцам в Польше планирует снять часть социальных пособий в 2024 году. Об этом заявил в интервью изданию PAP спикер правительства Польши Петр Мюллер.

По его словам, украинцы уже не выезжают массово за границу, поэтому можно прекращать выплату некоторых пособий.

Сейчас украинцы в Польше имеют право на следующие государственные пособия: выплаты "400 Plus" - ежемесячная выплата в размере 400 злотых (около 3 тысяч гривен) родителям, чьи дети находятся в яслях; выплаты в рамках программы Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) - до 1 тысячи злотых (чуть больше 8 тысяч гривен) на детей от 1 до 3 лет; выплаты на детей "Семья 500+" - 500 злотых ежемесячно на каждого ребенка (около 4 тысяч гривен).

Заместитель министра семьи и социальной политики Польши Анна Шмидт сообщила, что страна потратила более 2,5 млрд злотых (около 550 млн долларов) на помощь украинским беженцам. Большую часть из этой суммы было выделено в рамках программы "Семья 500+".