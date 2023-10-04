Польша может отменить социальные выплаты для украинцев.

Об этом польскому агентству PAP сообщил официальный представитель польского правительства Пётр Мюллер.

По его словам, это может быть сделано в начале 2024 года, когда истекает срок распоряжений о финансовой поддержке украинских беженцев. Распоряжения были изданы вскоре после начала войны, когда в Польшу стали прибывать многочисленные украинские беженцы. По состоянию на сентябрь 2023 года в Польше находятся около миллиона беженцев из Украины.

Мюллер подчеркнул, что надеется, что к моменту прекращения выплат беженцам в этих средствах просто не будет необходимости. Он пояснил, что "этап массового бегства" из Украины закончился, часть украинцев вернулась из Польши на родину, другие трудоустроились на новом месте жительства.

Напомним, 15 октября в Польше пройдут парламентские выборы. Помощь Украине и украинцам — одна из главных тем в ходе предвыборной кампании. По данным недавнего опроса, которые приводит агентство РАР, 60% поляков в той или иной мере против продолжения государственной финансовой поддержки беженцев из Украины, за — только 26%.

Раннее уже сообщалось, что в следующем году Польша собирается сократить финансовую поддержку миллионов украинских беженцев.

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