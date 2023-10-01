Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Украину быть благодарной за то, что Польша приютила миллионы украинцев, и не доверять Германии.

Об этом Моравецкий сказал во время выступления в Катовице. Его слова приводит газета Dziennik Gazeta Prawna.

"Понимаю, что он (Владимир Зеленский - Ред.) теперь думает, что у него будет тесный союз с Германией. Предупреждаю, немцы всегда будут хотеть достичь взаимопонимания с россиянами. Именно Польша приняла под своей крышей несколько миллионов украинцев. Мы больше всего помогли в тот момент, когда немцы хотели отправить в осажденный Киев 5 000 касок", - заявил польский премьер.

Он добавил, что поскольку Еврокомиссия не продлила эмбарго на украинское зерно, это сделало само правительство Польши.

"Потому что, когда речь идет об интересах польского фермера, мы не будем спрашивать мнение кого-либо в Берлине или Брюсселе. Мы действуем на благо польского сельского хозяйства", - заверил Моравецкий.

Напомним, недавно госсекретарь Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Польша "справится" без дружбы с Украиной.

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