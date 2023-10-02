В "ТикТок" набирает популярность видео аккаунта "mommy_khrush 2.0", где беженка из Украины размышляет о недавнем заявлении главы миграционной службы Натальи Науменко, которая рассказала, что украинские власти просят западные страны не создавать программы для интеграции уехавших украинцев.

По словам девушки, власть это делает, чтобы беженцам жилось не очень хорошо, потому что "Украине нужны рабы".

"Ни одной программы на не оккупированных территориях для людей хотя бы из оккупированных территорий. Я уже не говорю о людях, которые живут на линии разграничения. Очень не прикольно там жить. У людей нет нормальной работы, она если и есть, то ты там, как раб на галере пашешь. Получается, что условий для жизни нормальных нет, еще есть угроза, что по тебе прилетит ракета", — говорит она.

Она сравнила такую политику власти с "закріпаченням".

"Право людей выезжать из страны, где идет война, право людей выбирать, где им жить. Получается, из нас хотят сделать крепостных или что? Возвращаетесь и работайте на благо господ. Для того, чтобы люди хотели вот так вернуться и бросить все в Европе — нужно, чтобы страна была привлекательной для возвращения, потому что сейчас очень тяжело в Украине", — сказала девушка.

В комментариях к видео многие пользователи социальных сетей поддержали ее слова.

"Я в Украине и скажу так, здесь не жизнь, а просто выживание от зарплаты до зарплаты. Для молодежи не делается ничего, для детей - тем более".

"Я хочу домой, но дома меня пугает будущее для моего ребенка вернее его отсутствие".

"Италия, мои дети уже интегрировались. Выучили язык, им здесь очень нравится".

"Самая большая драгоценность украинских властей был народ. Трудолюбивый народ, который они грабили. Народ, который они потеряли. Теперь ноют".

Ранее мы писали о том, что в Евросоюзе собираются продлить программу помощи украинским беженцам до марта 2025 года.

А также, что в Германии шокированы огромными государственными затратами на одну семью украинских беженцев.