Украинские власти просят западные страны не создавать программы для интеграции уехавших украинцев.

Об этом заявила глава Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ) Наталья Науменко в интервью изданию "Цензор.НЕТ".

По ее словам, ГМСУ не рассматривает таких украинцев как беженцев.

"Мы их не рассматриваем как беженцев. Мы их рассматриваем как людей, вынужденно уехавших из Украины. К счастью, коллеги из миграционных служб других стран меня также поддерживают, когда я прошу не рассматривать наших граждан как беженцев, и не создавать программы для их интеграции в стране пребывания", - заявила Науменко.

Она считает данные ООН о восьми миллионах украинцев за границей "несколько завышенными". А также отмечает, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев считает этих украинцев именно беженцами.

По другим данным, в странах ЕС находится более четырех миллионов украинских беженцев.

Среди них есть и незаконно уехавшие мужчины, которых в Украине предупреждают об уголовной ответственности в случае возвращения.

Тем временем в Евросоюзе обсуждают продление программы защиты украинских беженцев до марта 2025 года.