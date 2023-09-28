В миграционной службе заявили, что просят западные страны не создавать программы интеграции украинцев
Украинские власти просят западные страны не создавать программы для интеграции уехавших украинцев.
Об этом заявила глава Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ) Наталья Науменко в интервью изданию "Цензор.НЕТ".
По ее словам, ГМСУ не рассматривает таких украинцев как беженцев.
"Мы их не рассматриваем как беженцев. Мы их рассматриваем как людей, вынужденно уехавших из Украины. К счастью, коллеги из миграционных служб других стран меня также поддерживают, когда я прошу не рассматривать наших граждан как беженцев, и не создавать программы для их интеграции в стране пребывания", - заявила Науменко.
Она считает данные ООН о восьми миллионах украинцев за границей "несколько завышенными". А также отмечает, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев считает этих украинцев именно беженцами.
По другим данным, в странах ЕС находится более четырех миллионов украинских беженцев.
Среди них есть и незаконно уехавшие мужчины, которых в Украине предупреждают об уголовной ответственности в случае возвращения.
Тем временем в Евросоюзе обсуждают продление программы защиты украинских беженцев до марта 2025 года.