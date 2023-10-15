На выборах в Польше оппозиционные партии набирают большинство голосов.

Такие выводы следуют из данных экзит-пола, опубликованного изданием RMF24.

В частности, правящая партия "Право и справедливость" (ПиС) берет 36,8%, а главная оппозиционная партия "Гражданская коалиция" Дональда Туска - 31,6%.

Потенциальный союзник Туска "Третий путь" набирает 13%. В то же время левые берут 8,6% (ещё один потенциальный союзник Туска).

По данным экзит-пола, у "Конфедерации" 6,2% голосов, а беспартийные представители органов местного самоуправления берут 2,4%.

"Таким образом большинство берут партии, которые могут войти в коалицию с Туском, который уже заявил: "Демократия победила, это конец правительства ПиС". Но нужно дождаться результатов выборов. На недавних выборах в Словакии экзит-пол показал совсем иную картину, чем реальные итоги выборов", - комментирует новости из Польши Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, Польша сегодня выбирала свой парламент - Сейм, а также сенат. Выборы эти крайне важны для Евросоюза и Украины.

В начале октября в Варшаве оппозиция вывела на улицы сотни тысяч людей на акцию протеста "Марш миллионов сердец" против правящей партии "Право и справедливость".

Ранее власти Польши утверждали, что нынешняя оппозиция была готова отдать половину территорий в случае вторжения РФ.