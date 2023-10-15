Польша сегодня выбирает свой парламент - Сейм, а также сенат. Выборы эти крайне важны для Евросоюза и Украины.

Два основных соперника - правящая партия "Право и справедливость", которая лидирует в опросах (около 37%) и "Гражданская платформа" бывшего главы Евросовета Дональда Туска.

"ПиС" является право-консервативной партией, которая выступает за укрепление польского суверенитета внутри Евросоюза и оппонирует либеральной повестке ЕС по ряду вопросов - аборты, ЛГБТ, мигранты и т.д. Также достаточно враждебно относится к Германии. Под руководством ПиС Польша превратилась в главного оппонента леволиберальному мейнстриму в Европе.

"Платформа" же обещает "вернуть Польшу в Европу" и обратить вспять антилиберальные тенденции. Партию Туска негласно, но активно поддерживает Германия и еврочиновники.

В последнее время у фаворита выборов - "Права и справедливости" - начались разногласия с Украиной по поводу зерна, а также с более чем миллионом украинских беженцев, которым грозят прекратить социальные выплаты.

Многие расценивают это в качестве предвыборного хода "ПиС", которая пытается играть на растущем скепсисе поляков по украинскому вопросу. Но для Киева тревожна сама тенденция, по которой одно из самых "проукраинских" правительств Европы внезапно сменило риторику. Что многие уже рассматривают как часть общезападного охлаждения к теме поддержки Украины.

Формирование польского правительства после выборов, судя по соцопросам, будет упираться в создание коалиции - поскольку ни один из фаворитов пока не набирает арифметического большинства голосов.

В Сейм имеет шансы пройти ультраправая "Конфедерация", которая ведет еще более жесткую антиевропейскую риторику и выступает против приема украинцев и вообще против помощи Украине.

"Конфедерации", в случае прохождения в парламент, прочат союз с "ПиС".

Центристский альянс "Третий путь" имеет похожую программу с "Гражданской платформой" Туска. Также к нему может, в случае успеха на выборах, примкнуть партия "Новые левые", набирающая популярность в Польше.

Напомним, в начале октября в Варшаве оппозиция вывела на улицы сотни тысяч людей на акцию протеста "Марш миллионов сердец" против правящей партии "Право и справедливость" (ПиС).

Ранее власти Польши утверждали, что нынешняя оппозиция была готова отдать половину территорий в случае вторжения.