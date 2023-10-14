В Варшаве мужчина залез на памятник жертвам смоленской авиакатастрофы и угрожал взорвать бомбу.

Об этом сообщают местные СМИ.

Площадь Пилсудского оцепили полицейские. С мужчиной пытались вести переговоры. Внятных требований он не выдвигал.

Также появились еще фото и видео из Варшавы, где мужчина взобрался на памятник жертвам Смоленской авиакатастрофы и угрожает взорвать бомбу.

Очевидцы рассказали, что он все время разговаривал с кем-то по телефону.

Впоследствии мужчина сдался. Он слез с памятника и поднял руки.

Тем временем, война в Украине идет уже 598-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Продолжаются активные атаки в районе Авдеевки. По данным Deep State, на северном фланге россияне в районе Красногоровки имеют продвижение. В ВСУ сообщили, что основные обстрелы сейчас идут под Авдеевкой. Под Марьинкой противник возобновил наступление у Победы и Новомихайловки. Также вчера были подбиты два корабля РФ экспериментальным вооружением морских дронов "Морской малюк".

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