Над Варшавой развернули систему противоракетной обороны. Боевые дежурства начнутся с пятницы. Основой системы ПРО "Висла" является Patriot.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Он назвал это "историческим и новаторским" событием.

"С завтрашнего дня солдаты приступят к дежурству по элементам этой современной системы", - отметил министр.

Напомним, ранее Блащак заявил, что через два года Польша хочет иметь сильнейшие сухопутные войска в Европе.

Кроме того, Польша хочет разместить у себя американское ядерное оружие в ответ на размещение российского в Беларуси.

Также Варшава собирается выставить заслон из американских вертолетов Apache и танков Abrams для защиты Брестского коридора на границе с Беларусью.

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Тем временем война в Украине идет уже 589-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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