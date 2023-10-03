Чехия и Польша временно возвращают проверки на границе со Словакией. Это делается с целью пресечения потока нелегальных мигрантов.

О нововведении сообщил чешский министр внутренних дел Вит Ракушан в соцсети Х.

"С 4 октября мы временно вводим контроль на границе со Словакией. Это мера, необходимая для эффективной борьбы с группировками контрабандистов и нелегальной миграцией. Проверки будут проводиться выборочно по всей длине границы со Словакией таким образом, чтобы как можно меньше ограничивать трансграничное движение и не создавать излишней нагрузки на движение или пассажиров. Этот шаг мы делаем по согласованию с Польшей, которая аналогичным образом будет контролировать свою границу со Словакией. Мы, конечно, находимся в контакте как со словацкой стороной, так и с нашими австрийскими и немецкими соседями. Мы планируем проверки до 13 октября, возможное продление будет зависеть от текущей ситуации", - сказано в посте.

Австрия тоже вводит 10-дневный контроль на границе со Словакией с возможностью дальнейшего продления.

Об этом сообщил глава тамошнего МВД Герхард Карнер, передает телеканал ORF.

Чиновник, как и чехи с поляками, назвал причиной пресечение незаконной миграции.

Премьер Словакии Людовит Одор заявил, что Братислава отреагирует на это решение соседей.

На днях Германия решила ввести дополнительный контроль на границах с Польшей и Чехией из-за наплыва нелегальных мигрантов.

А на прошлой неделе Евросоюз ужесточил процедуру предоставления убежища для беженцев.

Напомним, что в Словакии прошли парламентские выборы, на которых победила партия Робирта Фицо, выступающего против выделения помощи Украине.