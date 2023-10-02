Польша проигнорировала украинское приглашение посетить оборонный форум в Киеве.

Об этом сообщил посол Украины в Варшаве Василий Зварич в интервью каналу TVN 24.

"Польша одной из первых получила приглашение на мероприятие. Это суверенное решение каждой страны. Мы посылаем приглашение, а страна решает, принимать его или нет, исходя из своих интересов. Поэтому мы уважаем такие решения, но это не причина обвинять Украину в том, что Польша не присутствовала", - сказал Зварич.

Напомним, ранее между Украиной и Польшей разгорелся скандал из-за экспорта зерна.

Стороны уже договорились решить вопрос, но на днях Польша и Венгрия не пришли на встречу координационной платформы по экспорту и транзиту украинского зерна.

Напомним, недавно Украина подала иск во Всемирную торговую организацию на Польшу, Венгрию и Словакию в связи с запретом на ввоз зерна.

После этого Еврокомиссия приняла решение, что будет представлять Польшу, Венгрию и Словакию в зерновом споре во Всемирной торговой организации. Рассмотрение жалобы Украины против трех государств ЕС из-за их односторонних ограничений в отношении украинской сельхозпродукции в ВТО должно начаться в ближайшее время.