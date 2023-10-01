"Хотим перемен". Польская оппозиция провела в Варшаве многотысячную акцию протеста против правящей партии
В Варшаве оппозиция вывела на улицы сотни тысяч людей на акцию протеста "Марш миллионов сердец" против правящей партии "Право и справедливость" (ПиС).
Видео манифестации публикуют Telegram-каналы.
Люди несли плакаты с лозунгами: "С нас достаточно, хотим перемен" и "Вместе у нас есть сила". Протестовавшие обвиняли ПиС в подрыве демократических институтов, особенно судебной системы, и в атаке на права женщин и меньшинств.
Инициатором марша стал лидер крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск.
Оппозиция надеется, что марш станет крупнейшим за последние десятилетия и побудит избирателей принять участие в выборах.
"Грядут большие перемены. Это признак возрождения Польши", - сказал Туск толпе, собравшейся на центральной площади Варшавы.
По оценкам СМИ, на улицы польской столицы вышли от 100 до 800 тысяч человек. Организаторы митинга заявляют, что в нем участвовал миллион человек.
Напомним, что в Польше 15 октября пройдут выборы в парламент. ПиС обещает поднять минимальную зарплату с 3,6 тысячи до 4,3 тысячи злотых (с 32 до 38 тысяч гривен), бесплатные лекарства для пенсионеров и детей и бесплатные автострады.
Ранее власти Польши утверждали, что нынешняя оппозиция была готова отдать половину территорий в случае вторжения.
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