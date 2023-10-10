Глава Генштаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак и оперативный командующий Вооруженными силами Польши генерал Томаш Пиотровский подали в отставку.

Об этом сообщает Польское радио.

Отдельные местные СМИ связывают это решение с прилетом обломка ракеты в ноябре прошлого года.

Официально об этом отставке генералов Анджейчака и Пиотровского пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Польше официально заявили, что упавшая в Пшеводуве ракета была украинской.

Перед этим польское следствие пришло к выводу, что 15 ноября 2022 года в Польше упала украинская ракета ПВО С-300 российского производства, став причиной смерти двух фермеров.

Война в Украине идет уже 594-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. На Мелитопольском направлении за минувшие сутки атаковали и армия РФ, и ВСУ. Была отбита атака РФ севернее Новопрокоповки. ВСУ имели частичный успех западнее Вербового. На Запорожском фронте, как пишет Институт изучения войны, россияне повторно минируют участки, которые ранее разминировали украинцы. Минные работы активизировались в районе Работино-Вербовое, где наступают ВСУ.

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