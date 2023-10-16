В Польше недостаточное количество людей приняли участие в референдуме, который проходил одновременно с парламентскими выборами, чтобы его результаты считались обязательными к исполнению.

Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

По данным экзитполов, люди высказались категорически и единодушно по всем четырем вопросам.

Более 90% проголосовало против продажи стратегических государственных активов иностранным компаниям, повышения пенсионного возраста, демонтажа забора на границе с Беларусью и приема нелегальных мигрантов.

На данный момент в Польше посчитано уже более 60% голосов на парламентских выборах.

Разрыв в пользу потенциальной оппозиционной коалиции увеличивается и уже составляет более 6%: на троих у них уже 51,27% (было 49,34%), а у правящей ПиС и ультраправой "Конфедерации" - 44,85% (было 46,65%).

Последние результаты:

"Право и справедливость" - 37,58% (было 39,26%);

"Гражданская коалиция" - 28,54% (было 27,03%);

"Третий путь" - 14,4% (было 14,25%);

"Новые левые" - 8,33% (было 8,06%);

"Конфедерация" - 7,27% (было 7,39%).

Напомним, вчера Польша выбирала свой парламент - Сейм, а также сенат. Детальнее о значении для Украины этих выборов мы рассказывали в отдельном материале.