Польша решила забрать у российского "Газпрома" часть газопровода "Ямал-Европа".

Об этом сообщил глава польского нефтяного концерна Orlen Даниэль Обайтеко на своей странице в Х (бывший Твиттер).

Отмечается, что АО "Европол ГАЗ" после того, как решение станет окончательным, станет собственником акций, ранее принадлежавших ПАО "Газпром".

Пока решение остаётся за Министерством развития и технологий Польши. По словам Обайтеко, группа Orlen возьмет под контроль часть газопровода "Ямал-Европа".

"В течение десятилетий Польша зависела от поставок природного газа из России – 10 лет назад на её долю приходилось примерно 80% импорта этого сырья", — сказал Обайтеко.

Глава концерна также добавил, что с 2022 года Польша полностью независима от газа РФ. Сегодняшнее решение является шагом к возобновлению полного контроля польских предприятий над стратегической газовой инфраструктурой своей страны.

Ранее Польша запретила въезд в страну автомобилей с российскими номерами. Данный запрет начал действовать на польской границе с 9 сентября.

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