Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией Balticconnector повреждён - вероятно, в результате "внешнего воздействия".

Об этом сообщил президент Финляндии Саули Ниинисте в соцсети Х.

Сейчас магистраль перекрыта из-за падения в ней давления.

"Ущерб подводной инфраструктуре считается серьезным, и его причины расследуются с воскресенья. Вполне вероятно, что как газопровод, так и кабель повреждены в результате внешнего воздействия. Эти события никак не повлияют на безопасность поставок", - заявил президент Финляндии.

Агентство Bloomberg пишет, что основная версия повреждения газопровода - это диверсия.

Balticconnector — двунаправленный морской и наземный газопровод между Инкоо и Палдиски. Он соединяет эстонские и финские газовые сети. Трубопровод предоставляет Финляндии доступ к латвийским хранилищам природного газа в Инчукалнсе. Проект инициировала финская газовая компания Gasum в сотрудничестве с эстонской Eesti Gaas.

На фоне новостей о перекрытии трубы цены на газ в Европе уже подскочили на 12% - до $534 за тысячу кубометров.

Напомним, в сентябре исполнился год, как взорвали "Северные потоки". Мы публиковали материал о диверсии к годовщине и разбирались, почему на Западе пишут об "украинском следе".

К этой дате немецкие журналисты узнали новые подробности взрыва "Северных потоков".