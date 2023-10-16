В Польше посчитано уже 40% голосов на парламентских выборах.

Потенциальная оппозиционная коалиция опять выходит вперед, но отрыв менее 3%: у них на троих 49,34%, а у правящей ПиС и ультраправой "Конфедерации" на двоих - 46,65%.

Последние результаты:

"Право и справедливость" 39,26% (было 40,49%);

"Гражданская коалиция" - 27,03% (было 26%);

"Третий путь" - 14,25% (было 13,9%);

"Новые левые" - 8,06% (было 7,99%);

"Конфедерация" - 7,39% (было 7,4%).

Напомним, что вчера экзит-полы показывали уверенную победу оппозиции.

Напомним, вчера Польша выбирала свой парламент - Сейм, а также сенат. Детальнее о значении для Украины этих выборов мы рассказывали в отдельном материале.

Ранее мы писали, что в начале октября в Варшаве оппозиция вывела на улицы сотни тысяч людей на акцию протеста "Марш миллионов сердец" против правящей партии "Право и справедливость". Инициатором марша стал лидер крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск.

Также мы сообщали, что накануне выборов власти Польши утверждали, что нынешняя оппозиция во времена премьерства их лидера Дональда Туска была готова отдать РФ половину Польши в случае вторжения.