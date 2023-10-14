Пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясину, который в мае этого года попал в дипломатический скандал с Украиной, отправили в отставку.

Лукаш Ясина тогда заявил, что Польша ожидает от Украины и ее президента "извинений и большего раскаяния" за Волынскую резню, его слова раскритиковал посол Украины в Польше.

После этого польский дипломат был отправлен в бессрочный отпуск, а сегодня сообщил о своей отставке.

"Пресс-секретарь – это сапер, а каждый сапер может взорваться на мине", - написал Ясина в соцсети X.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда во время памятных мероприятий в Варшаве, посвященных годовщине Волынской резни, заявил, что поляки не будут мстить украинцам за те события, признанные в Польше геноцидом. Однако призвал Киев признать сам факт Волынской резни.

Также президент Дуда призвал поляков к осторожности в высказываниях о Волынской трагедии. Он заявил, что "истины нужно добиваться не рывками, а спокойными и взвешенными действиями, особенно в такой сложной ситуации, как сегодня".

В июле прошлого года, в день Волынской трагедии, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины законопроект, которым гражданам Польши будет предоставлен особый статус в Украине.