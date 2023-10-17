Национальная избирательная комиссия Польши за ночь подсчитала практически все бюллетени - 99,89% на выборах в польские Сейм и Сенат.

Три оппозиционные партии - "Гражданская платформа" Туска, "Третий путь" и "Новые левые" совокупно получают 53,67%.

Таким образом бывший глава Евросовета Дональд Туск будет формировать правительство.

Последние результаты:

"Право и справедливость" - 35,43%;

"Гражданская платформа" - 30,66%;

"Третий путь" - 14,41%;

"Левица" - 8,6%;

"Конфедерация" – 7,16%.

Ранее сообщалось, что в Польше недостаточное количество людей приняли участие в референдуме, который проходил одновременно с парламентскими выборами, чтобы его результаты считались обязательными к исполнению. Участие избирателей в референдуме составило 40%.

По данным экзитполов, люди высказались категорически и единодушно по всем четырем вопросам. Более 90% проголосовало против продажи стратегических государственных активов иностранным компаниям, повышения пенсионного возраста, демонтажа забора на границе с Беларусью и приема нелегальных мигрантов.

При этом президентский пост остаётся за правящей ПиС. Что это значит для Польши и ее отношений с Украиной и Европой - мы подробно разбирали в отдельном материале.