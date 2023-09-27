Большая палата парламента Швейцарии не разрешила реэкспорт своего оружия в воюющие страны, в том числе в Украину.

Об этом сообщает местное телеграфное агентство.

135 депутатов проголосовали против реэкспорта, а 48 отдали голоса за.

С инициативой выступила малая палата парламента. Депутаты предлагали разрешить отправку военного оборудования воюющей стране, если та таким образом реализует право на самооборону.

Накануне парламент Швейцарии одобрил вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 2 для дальнейшей продажи немецкой компании Rheinmetall. Немцы заявили, что покупают их для себя, а не Украины.

Напомним, ранее Швейцария отказалась изменить законодательство для реэкспорта оружия в Украину. Хотя еще в середине мая две палаты парламента Швейцарии и Национальный совет проголосовали за внесение поправок в закон, который позволит в будущем поставлять военную технику в Украину.

Ранее Швейцария отказалась официально присоединиться к REPO - многостороннему органу стран Запада, занимающемуся поиском и изъятием связанной с Россией собственности на основании санкций.