Швейцария будет платить украинским беженцам до 4400 долларов за возвращение домой.

Об этом сообщает SwissInfo со ссылкой на отчет правительства страны.

В публикации говорится, что правительство пришло к выводу, что государству будет дешевле поощрить беженцев добровольно выезжать из страны, чем оплачивать им пособия и затягивать выезд после истечения сроков временной защиты, поскольку чем дольше человек находится в Швейцарии, тем меньше вероятность того, что он захочет уехать по собственному желанию.

Таким образом, правительство готово рассматривать финансовую помощь, чтобы побудить людей не ждать истечения сроков. Суммы помощи варьируются от 1000 до 4000 швейцарских франков (от 1090 до 4355 долларов) на человека в зависимости от фазы отъезда.

Все планы исходят из того, что миграционный "защитный" статус S может быть деактивирован в 2024 или 2025 году, пишет издание.

Тем временем в Ирландии заявили, что больше не могут добровольно принимать беженцев, пока не будет решен вопрос их размещения. Кроме того, страна может платить деньги другим странам Евросоюза, чтобы помочь им справиться с просителями убежища, вместо того, чтобы добровольно давать приют большему количеству людей в самой Ирландии.

А Польша в начале 2024 года может отменить социальные выплаты для украинцев.