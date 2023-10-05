Ирландия больше не в состоянии принимать беженцев добровольно.

Такое заявление сделал глава ирландского правительства Лео Варадкар после прибытия на саммит Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.

"За последние два года мы приняли больше 100 тысяч человек из Украины и из других стран, и я не думаю, что мы в состоянии продолжать добровольный прием беженцев, пока не будет решен вопрос размещения. Полагаю, наша позиция будет понята. Мы не говорим, что станем разворачивать обратно людей, прибывающих в Ирландию, конечно мы не будем этого делать, но добровольное согласие принять большее число людей – это совсем другой вопрос", – сказал Варадкар.

Он предположил, что Ирландия будет платить деньги другим странам Евросоюза, чтобы помочь им справиться с просителями убежища, вместо того, чтобы добровольно давать приют большему количеству людей в самой Ирландии.

Напомним: о том, что Ирландия столкнулась с очередным кризисом по поводу расселения временно перемещенных лиц, находящихся под временной защитой в стране, стало известно еще в августе. Заявлялось, что в ближайшие несколько месяцев для новоприбывших украинцев не будет возможности найти бесплатное жилье от ирландского государства.

Между тем Евросоюз продлил срок защиты украинских беженцев до 2025 года.