Россияне ожидают от будущего победителя выборов президента РФ в марте в первую очередь повышения своего материального благополучия, улучшения ситуации в социальной сфере и завершения войны в Украине.

Об этом свидетельствуют данные опроса организации Russian Field.

8% опрошенных ждут повышения зарплат, 7% - снижения цен и налогов, 16% просто хотят, "чтобы все лучше жили", 7% - чтобы хотя бы не хуже, 4% - экономического роста в целом. Вместе с другими подобными ответами получается 48% опрошенных.

31% опрошенных ждут улучшения в социальной сфере. Прежде всего - повышения пенсий и увеличения социальной помощи (14%), улучшения ситуации в здравоохранении (9%) и образовании (6%).

15% ответили, что хотят, чтобы "закончилась война и наступил мир". 7% ждут от президента победы РФ в войне в Украине. 2% хотят, чтобы власти вывели российские войска из Украины.

14% опрошенных ждут политических и законодательных улучшений.

8% заявили, что ничего не ждут либо их и так все устраивает.

Всего 3% респондентов беспокоит коррупция.

VIII выборы президента Российской Федерации, согласно действующему избирательному законодательству страны, должны пройти 17 марта 2024 года.

Ранее мы писали, что в России провели социологический опрос по поводу войны в Украине. Из него следует, 70% россиян поддерживают действия российской армии в Украине.

Война в Украине идет уже 587-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 октября 2023 года в обновляемом онлайне.