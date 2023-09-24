По итогам местных российских "выборов", что прошли на захваченных территориях Украины, во временно оккупированных Донецкой и Луганской областях утвердили "руководителей республик" - т.н. "ЛДНР".

Об этом пишут российские издания.

В Донецке на должности "главы ДНР" снова оказался Денис Пушилин. В "ЛНР" на посту "главы республики" утвердили Леонида Пасечника.

Это сделал "новоизбранный" "народный совет" - по той же модели, как сегодня назначались "губернаторы" в Запорожской и Херсонской областях (точнее, в захваченных российскими войсками отдельных их районах).

Как мы сообщали, на захваченных РФ территориях Украины после "выборов" формируются новые "органы власти". В частности, Владимира Сальдо "Херсонская областная дума" избрала "губернатором". На захваченной РФ территории Запорожской области местное "законодательное собрание" утвердило "губернатором" Евгения Балицкого.

Ранее стало известно, какие результаты "выборов" на захваченных территориях Украины объявила РФ. Впрочем, ни показатели явки, ни результаты "выборов" достоверно проверить невозможно. А поэтому итоговые цифры могли объявить совершенно любые.