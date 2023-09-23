Кандидатуры от Путина. На захваченных РФ территориях Украины после "выборов" формируются новые "органы власти"
На захваченных Россией территориях Украины после проведённых там "выборов" идет процесс формирования новых "органов власти".
Об этом пишут российские издания.
В частности, Владимира Сальдо "Херсонская областная дума" избрала "губернатором".
Также президент РФ Владимир Путин выдвинул сразу три кандидатуры на пост "главы" так называемой "ДНР".
Это Денис Пушилин, коммунист Казбек Тайсаев и представитель российской ЛДПР Андрей Крамар.
Теперь кого-то из них должен утвердить "народный совет" "ДНР".
"Но уже можно достаточно достоверно предположить, что это будет Пушилин", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".
Тем временем на захваченной РФ территории Запорожской области местное "законодательное собрание" утвердило "губернатором" Евгения Балицкого.
Ранее он был в этом статусе с приставкой "врио".
Вместе с этим, как и ожидалось, "сенатором" от Запорожской области назначен экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В Кремле говорили, что, Рогозину как человеку, который давно "демонстрировал желание работать в новых регионах", нашли должность, и он может стать "сенатором" от "главы региона" Евгения Балицкого.
Мы также сообщали результаты "выборов" на захваченных территориях Украины, объявленные в РФ. При этом явка выше 90% не может быть реальной даже теоретически, учитывая, что значительная часть жителей оккупированных регионов уехали с мест постоянного жительства. Впрочем, ни показатели явки, ни результаты "выборов" достоверно проверить невозможно. А поэтому итоговые цифры могли объявить совершенно любые.