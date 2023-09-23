На захваченных Россией территориях Украины после проведённых там "выборов" идет процесс формирования новых "органов власти".

Об этом пишут российские издания.

В частности, Владимира Сальдо "Херсонская областная дума" избрала "губернатором".

Также президент РФ Владимир Путин выдвинул сразу три кандидатуры на пост "главы" так называемой "ДНР".

Это Денис Пушилин, коммунист Казбек Тайсаев и представитель российской ЛДПР Андрей Крамар.

Теперь кого-то из них должен утвердить "народный совет" "ДНР".

"Но уже можно достаточно достоверно предположить, что это будет Пушилин", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Тем временем на захваченной РФ территории Запорожской области местное "законодательное собрание" утвердило "губернатором" Евгения Балицкого.

Ранее он был в этом статусе с приставкой "врио".

Вместе с этим, как и ожидалось, "сенатором" от Запорожской области назначен экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. В Кремле говорили, что, Рогозину как человеку, который давно "демонстрировал желание работать в новых регионах", нашли должность, и он может стать "сенатором" от "главы региона" Евгения Балицкого.

Мы также сообщали результаты "выборов" на захваченных территориях Украины, объявленные в РФ. При этом явка выше 90% не может быть реальной даже теоретически, учитывая, что значительная часть жителей оккупированных регионов уехали с мест постоянного жительства. Впрочем, ни показатели явки, ни результаты "выборов" достоверно проверить невозможно. А поэтому итоговые цифры могли объявить совершенно любые.