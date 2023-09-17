Ушедший летом 2022 года с поста гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассматривается в качестве кандидата на место "сенатора" от захваченной части Запорожской области.

Об этом пишет российское издание "Ведомости" со ссылкой на три источника, близкие к администрации президента РФ.

По словам одного из них, Рогозину как человеку, который давно "демонстрировал желание работать в новых регионах", нашли должность: он может стать "сенатором" от "главы региона" Евгения Балицкого.

"В таком случае нынешний сенатор Дмитрий Ворона может быть делегирован от заксобрания региона, поскольку он был в списках "Единой России" на выборах", - сказал собеседник издания.

По его словам, Рогозин – фигура заметная, поэтому вполне может представлять оккупированный регион в Совете Федерации, а затем "пойти на вырост".

Окончательно станет понятно, кто какие займет посты в заксобрании и станет сенатором, в среду-четверг, добавил собеседник "Ведомостей". При этом источник добавил, что Рогозин не единственная кандидатура, которую рассматривают на эту должность. Также на пост "сенатора" может быть выдвинут и член Общественной палаты России Владимир Рогов, который был третьим номером в списке "Единой России" на прошедших "выборах" в заксобрание.

При этом у Рогова есть и другие варианты для назначения внутри региона. Так, он может стать "спикером заксобрания" или его "зампредом".

"Сенатором" от "заксобрания" Херсонской области может стать депутат Госдумы Игорь Кастюкевич, сказали два источника "Ведомостей". На выходных он сложил полномочия депутата Госдумы.

Рогозин в последнее время позиционирует себя как глава группы "Царские волки", которая помогает российской армии обучаться работе с дронами. В прошлом году ходили слухи, что он возглавит "федеральный округ", созданный на аннексированных РФ территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Но эти слухи не оправдались.

Напомним, в декабре 2022 года Рогозин попал под обстрел в Донецке.

В феврале он вернулся на фронт после лечения.