Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин вернулся на фронт после ранения, которое он получил во время празднования дня рождения в донецком ресторане.

В подтверждение этого российские СМИ публикуют фото Рогозина на фоне пусковой установки РСЗО.

Напомним, в конце декабря Рогозин получил ранение на Донбассе во время обстрела ресторана "Шеш-Беш", где он отмечал день рождения. Кроме Рогозина, ранения тогда также получили сопровождавшие его лица, официант заведения, музыкант и мангальщик. Всего сообщалось о семерых раненых и двоих погибших.

Вскоре появились фото с места происшествия, по которым понятно, что в зале ресторана явно шел банкет. Однако Рогозин уверял, что не праздновал там день рождения, а проводил некую деловую встречу.

После этого Рогозину провели операцию в Подмосковье по извлечению осколка, поскольку врачи в Донецке и Ростове-на-Дону не решились его оперировать.

Извлеченный осколок он отправил Макрону, т.к. по словам Рогозина, ранение он получил снарядом 155-мм гаубицы Caesar.

Война в Украине продолжается уже 348-й день. Мы следим за новостями 6 февраля в своем онлайне.