В России провели социологический опрос по поводу войны в Украине. Из него следует, что большинство граждан поддерживают действия своих вооруженных сил.

Исследование опубликовал "Левада-Центр", признанный в РФ "иноагентом".

Согласно опросу, 70% россиян поддерживают действия российской армии в Украине. При этом уровень поддержки за последнее время снизился: в июле было 75%, в июне 73%, а в феврале 77%.

50% опрошенных выступают за начало мирных переговоров для прекращения войны. И лишь 38% - за продолжение военных действий (это меньше, чем в предыдущие месяцы).

Однако большинство опрошенных (71%) против уступок Украине ради заключения мирного договора (и этот процент с начала года почти не менялся).

Единственные условия мира, на которые соглашается большинство опрошенных, - это обмен военнопленными и прекращение огня. Другие возможные условия (возвращение Украине Херсонской и Запорожской областей, "ЛДНР" и вступление Украины в НАТО) большинством не одобряется. Варианта "вернуть Украине Крым" в опросе не было.

Также стоит отметить, что по всем вопросам наиболее воинственную позицию занимает старшее поколение, а наиболее миролюбивую - молодежь.

Телеграм-канал "Политика Страны" прокомментировал результаты этого опроса.

"Как мы уже неоднократно писали, во время войны достоверность любых соцопросов - понятие условное, так как люди зачастую боятся высказывать свое настоящее мнение. Поэтому, как правило, в воюющей стране соцопросы показывают число сторонников "войны до победного конца" больше, чем в реальности. А сторонников мира и компромиссов с противником - меньше. И с учетом этой оговорки данные российского соцопроса тем более красноречивы в том плане, что число сторонников мирных переговоров среди россиян больше, чем сторонников продолжения войны. При этом большинство против того, чтобы возвращать Украине уже захваченные территории. Но не против немедленного прекращения огня (для 72% это предпочтительное или допустимое условие мирного соглашения). Другими словами, большинство россиян поддерживают так называемый "корейский сценарий" - прекращение боевых действий по линии фронта. И лишь меньшинство за "войну до победного конца", - пишет канал.

Между тем война в Украине идет уже 566-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ освободили часть поселка Опытное к югу от Авдеевки. К югу от Бахмута ВСУ имеют частичный успех в районе Клещеевки. Вчера ГУР Минобороны заявило, что Украина вернула под контроль газовые вышки у берегов Крыма в Черном море, известные как "вышки Бойко". Удалось восстановить контроль над буровыми платформами "Петр Годовалец", "Украина", "Таврида" и "Сиваш", а также захватить запас российских неуправляемых авиационных ракет и радиолокационную станцию "Нева", которая может отслеживать движение судов в Черном море.

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