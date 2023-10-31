Во вторник, 31 октября, в Украине идет 615-й день войны с Россией.

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31 октября

07:30 Войска РФ ударили из тяжелой артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области. Повреждены 8 частных домов, 4 солнечные панели, авто и линии электропередач.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

"Вечером враг целил из тяжелой артиллерии по Марганецкой громаде Никопольщины. И трижды ночью – по самому районному центру", - написал он.

Также загорелись летняя кухня и хозяйственная постройка. Обошлось без пострадавших.

07:10 За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений. Всего РФ нанесла 7 ракетных и 90 авиационных ударов, совершила 82 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщает Генштаб.

На Купянском направлении наши защитники отразили 2 атаки противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили 3 атаки в районе Клещеевки. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупант не оставляют попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. ВСУ отразили более 5 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненько, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины отразили более 15 атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники отразили атаку врага в районе Старомайорского Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Херсонском направлениях.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, еще 1 - по зенитно-ракетному комплексу противника. Также противовоздушной обороной Украины уничтожены 12 ударных БпЛА, 2 управляемые авиационные ракеты и 6 разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 9 артиллерийских средств и еще 6 важных целей противника.

07:00 Сегодня ночью российские войска ракетами атаковали Миргородский район Полтавской области. Об этом сообщил Глава ОВА Филипп Пронин.

По предварительной информации, без пострадавших, повреждений гражданской или критической инфраструктуры не зафиксировано.