Анализируем итоги 615-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские паблики массово пишут о том, что их части подошли вплотную к Авдеевскому коксохимзаводу (на северо-западе Авдеевки) и готовятся вот-вот начать его штурм.

Вчера они публиковали видео, как со стороны завода поднимается столб черного дыма. Пишут, что были усиленные удары по предприятию.

Некоторые российские паблики сообщают о том, что в направлении завода за минувшие сутки войска РФ имели "тактический успех" и закрепились в лесополосе уже на окраине промзоны.

Правда, другие российские каналы пишут, что новости о штурме преждевременны, и главное для РФ сейчас - окружение Авдеевки по флангам и сужение коридора, через который снабжается ее гарнизон. А не лобовой штурм укрепленной промзоны, которую годами готовили к обороне.

АКХЗ - это действительно один из центральных узлов украинской обороны в Авдеевке, с потерей которого удерживать город станет очень трудно.

Также россияне пишут об уничтожении под Авдеевкой танка Leopard-2A6 и приводят кадры. В этой связи некоторые российские "военкоры" пишут о прибытии под Авдеевку 47-й бригады "Магура", которая вела наступление на юге ("Леопарды" есть у нее на вооружении).

Украина этого не подтверждала. Украинские военные телеграм-каналы пишут, что основной накал боев сейчас на другом фланге - с южного направления.

При этом ранее они уже рассказывали, что бои приблизились к промзоне Авдеевского коксохимзавода со стороны захваченного россиянами террикона.

Украинские военные сегодня впервые за долгое время прокомментировали ситуацию в Херсонской области, где РФ поменяла командование группировки "Днепр". Как предполагается - ввиду регулярных высадок украинских групп на левом берегу Днепра.

Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ добиваются "неплохих результатов" на левом берегу Херсонской области, однако освещению это пока не подлежит.

В частности, по ее словам, российскую армию вынудили оттянуть свои позиции на левом берегу.

"Мы продолжаем достигать неплохих результатов в своей борьбе - и в контрбатарейной, и в других методах работы. Но освещению это пока не подлежит именно для того, чтобы результат был очень мощным и зафиксированным, чтобы это не было столь кратковременной победой. Наша контрбатарейная борьба заставила их также оттянуть свои позиции достаточно мощно на левом берегу, но еще недостаточно для того, чтобы прекратить обстрел правого", - рассказала Гуменюк.

Говорит, артиллерийских обстрелов правобережья стало меньше, но стало больше ударов авиацией.

"Использование тактической авиации, которое в последнее время серьезно повысилось в общих цифрах сводок над правым берегом - это последствие того, что артиллерия уже не везде может доставать", - сказала спикер.

Сегодня и за минувшие сутки по Херсону действительно было много ударов - как ракетных, так и управляемыми бомбами.чередному обстрелу, сообщает ОВА.

Также ночью был ракетный удар по Миргородскому району, где расположен военный аэродром. Этот район регулярно обстреливается - как и аналогичный аэродром в Староконстантинове - вероятно, чтобы усложнить пуски авиаракет Storm Shadow, которые Украина, по некоторым данным, вчера ночью массированно применила по Крыму.

Россияне сегодня заявили, что кроме "Штормов" по Крыму били две ракеты "Нептун". Паблики пишут, что повреждена российская система ПВО, но официально Москва это не подтверждала.

Военные перспективы

Республиканцы в Конгрессе продолжают выносить за скобки военную помощь Украине, которую пытается "пробить" Белый дом.

Вчера представители республиканского большинства Палаты представителей внесли законопроект на экстренную помощь для Израиля - но не для Украины.

Важный процедурный момент: они хотят профинансировать эту помощь за счет других статей бюджета США, сокращая их. Тогда как в предложении Белого дома помощь и Израилю, и Украине шла одним пакетом и без сокращения других расходов.

Но республиканцы, как видим, настаивают на разделении помощи двум странам. При этом Израилю хотят выделить деньги прямо сейчас, а когда будут рассматривать вопрос помощи Украине - непонятно.

Тем более, как сказал спикер Палаты представителей Майк Джонсон, любые новые расходы должны быть покрыты другими сокращениями расходов, чтобы избежать увеличения долга. Это может крайне усложнить рассмотрение вопроса Украины впоследствии. Да и неизвестно, сможет ли такая идея может пройти Сенат, где большинство у демократов.

Украинский нардеп Ярослав Железняк пишет, что "для нас это плохой подход, так как если даже для Израиля уже начались поиски компенсаторов, то для нас 61 млрд долларов будет трудно найти без (них)".

Белый дом уже крайне негативно отреагировал на эту ситуацию. Там заявили, что разделение помощи Украине и Израилю будет "разрушительным" для национальной безопасности США.

Также там раскритиковали вопрос компенсации этих расходов.

"Требование компенсации за удовлетворение основных потребностей национальной безопасности США — таких как поддержка Израиля и защита Украины от зверств и российского империализма — было бы разрывом с нормальным двухпартийным процессом и могло бы иметь разрушительные последствия для нашей безопасности и альянсов в предстоящие годы", - заявила представитель Байдена Карин Жан-Пьер.

В американском правительстве после этого начали делать заявления о том, что Россия выиграет войну, если США прекратят оказывать поддержку Украине.

Как заявил глава Пентагона Ллойд Остин, нынешние войны, в том числе в Украине, "определят глобальную безопасность в последующие годы", а действия Вашингтона позволят сформировать "тот мир, который унаследуют дети и внуки".

В то же время понятно, что трудности с выделением средств имеют не только политический аспект (противостояние республиканцев и Байдена в преддверии президентских выборов).

Есть и ощущение тупиковости ситуации в Украине, где уже почти год не происходит значимых позитивных сдвигов в пользу ВСУ (последний из них - освобождение Херсона 11 ноября 2022 года). Россия за это время смогла захватить Бахмут и сейчас угрожает окружением Авдеевке. А украинское контрнаступление на юге, судя по всему, закончилось безрезультатно - несмотря на крупные, хотя и недостаточные, с точки зрения Киева, вложения западных стран.

На этом фоне многие социологические службы Украины фиксируют падение доверия к президенту.

Социсследование группы "Рейтинг" показало, что Зеленский за последние полгода потерял 16% активных сторонников. А, по данным КМИС показывают, что этот показатель просел на 15%.

Это говорит о нарастающем скепсисе к тому курсу на бескомпромиссную победу, который проводит Банковая. Поскольку на деле многим просто неясно, как ее можно достичь.

Скепсис относительно перспектив развития ситуации сквозит и в широко цитированной вчера статье "Тайм" по Украине, где говорится о том, что часть окружения президента и военных перестали верить в победу над Россией.

Сегодня ее продолжили обсуждать.

Прежде всего, многие обратили внимание на важный момент, который, пожалуй, впервые столь четко акцентируется в запарных СМИ – на разногласия о том, как следует действовать дальше, между Зеленским и его ближайшими соратниками. Некие помощники президента Украины (само по себе интересно, кто среди них такой словоохотливый) сообщили журналисту Time, что многие в окружении Зеленского не верят в полную и окончательную победу над Россией, но сам президент "непоколебим", чем вызывает беспокойство у соратников.

Еще более важно, что, судя из статьи, не согласны с Зеленским и военные. Слухи (впрочем, регулярно опровергаемые на официальном уровне) о разногласиях относительно подходов к боевым действиям между президентом и командованием ВСУ в лице Залужного появлялись и ранее. Буквально на днях об этом написала британская Times, отмечая, что главком украинской армии предлагает перейти к более осторожной тактике и сосредоточиться на обороне. В то время как Зеленский настаивает на продолжении наступления.



Но в изложении журнала Time разногласия между военным и политическим руководством Украины выглядят беспрецедентными.

Приводится вопиющий пример отказа военных начать наступление на Горловку, несмотря на прямое требование политического руководства страны. Также говорится, что командиры хотели бы "сидеть в окопах и держать оборону", но Зеленский с этим не согласен. И, более того, хочет сделать крайним за отсутствие успехов на фронте одного из "высших генералов".

Как уже писала "Страна" это (если информация, конечно, имеет отношение к действительности) может быть один из трех высших военачальников Украины – Залужный, Сырский или Тарнавский. Что само по себе свидетельствует о существующем сильном напряжении между Банковой и военным командованием. И если такая отставка произойдет, это может иметь серьезные последствия, в том числе и для настроений в обществе и в армии.



Вопрос – к чему эта статья появилась и о чем могут свидетельствовать описанные в ней тренды?



Как минимум это может говорить о том, что военные и часть окружения Зеленского хотят изменить тактику ведения войны, перейдя от наступления к стратегической обороне, чтобы изматывать силы противника и копить силы на будущие кампании. И, через статьи во влиятельных западных СМИ, сторонники такого подхода пытаются давить на Зеленского, а также доносить точку зрения до ключевых западных союзников, чтобы те, со своей стороны, также поменяли настрой президента. Или это может быть в целом попытка послать сигнал Западу, что внутри страны Зеленским недовольство и с этим нужно что-то делать.



Как максимум это может быть сигналом, что часть военного-политического руководства Украины готова к заморозке войны по линии фронта, полагая, что военная победа на поле боя невозможна. Впрочем, пока достаточных оснований для такого вывода нет. К тому же дальнейшая стратегия войны напрямую зависит от позиции США. И если в Вашингтоне скажут, что "корейский сценарий" недопустим, то вряд ли дискуссии после этого продолжатся. Хотя, появление таких статей как в Time, безусловно, аргументов сторонникам скорейшей "заморозки" войны добавляет.

Но, пожалуй, наиболее радикально статью в Time оценил экс-советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Сначала кто-то ведет себя как диктатор и вместо того, чтобы пойти нормальным путем ускоренного развития, выбирает стагнацию. Потом кто-то плодит массовую коррупцию. Потом кто-то плодит ненависть к любому мнению, отличному от своего. А потом – спустя полтора года – наступает осень, и в отношениях с Западом, и с собственным народом. И сколько реальность ни отрицай, она от этого никуда не девается... Саймон Шустер (автор статьи в Time - Ред.) мастерски рисует в своей статье неприятный и смутно знакомый образ: оставленный всеми диктатор, бродящий по закоулкам бункера, не желающий взглянуть в глаза реальности и истерически восклицающий про скорую победу, достичь которой он неспособен. Авторитарный лидер, которому боится сказать правду его окружение. Нет, это не прямая параллель с Гитлером. Я говорил с Саймоном лично несколько раз, он никогда не провел бы такой параллели", - написал Арестович.

Украинские власти, впрочем, опровергают изложенные в статье в Time факты и оценки.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что спецслужбы должны выяснить, кто именно в окружении президента не верит в победу Украины.

"Я не понимаю, откуда автор берет эти вещи. У меня эта анонимность (источников издания в ОП - Ред.) вызывает множество вопросов. Если у тебя есть какая-то позиция, если ты считаешь, что наша страна не может победить, то ты не имеешь права находиться у нашего президента. Эта анонимная подковерность наносит огромный вред прежде всего нашей стране. Я думаю, что наши органы должны дать ответ, что это за анонимы, которые не верят в нашу победу, а находятся рядом с президентом", – сказал Данилов в комментарии украинским СМИ.

А советник главы ОП Михаил Подоляк назвал написанное в статье "субъективной точкой зрения журналиста".

"Не забывайте, что это субъективная точка зрения конкретного журналиста, у которого есть свое видение происходящего. Во-вторых, я совсем не понимаю, что такое анонимные источники постоянно. Потому что когда я с кем-то разговариваю от имени Офиса президента, то я обязательно говорю, что это я говорю... Кое-где эти анонимные источники – это люди, которые не имеют доступа к определенной информации, но где-то там рядом находятся, и они хотят увеличить свой вес и свои видения выдают за аксиоматические знания", – сказал советник главы ОП.

К слову, об Арестовиче.

На фоне его резко ужесточившейся риторики в адрес президента Украины Владимира Зеленского и украинской власти в целом многие задаются вопросом - почему он стал таким смелым и не опасается ли ответной реакции со стороны Банковой в виде уголовных дел и отправки в тюрьму. И почему украинские власти до сих пор ему эту "ответку" не организовали.

По данным "Страны", парадокс объясняется просто - Арестович уже довольно длительное время находится за границей и в Украине не появляется. И именно с тех пор, как он покинул страну, его заявления стали намного более резкими.

Показательно, что последние несколько недель Алексей Арестович включается в некоторые эфиры, где раньше появлялся лично, только по видеосвязи.

По данным "Страны", в последнее время Арестович находится на территории Евросоюза. В частности, на прошлой недели его видели в Вене.

Как рассказали нам источники в его окружении, решение временно выехать из Украины Арестович принял после конфликта с Зеленским во время их поездки в США в сентябре.

По информации "Страны", поездка туда Арестовича, параллельно с президентом, не была санкционирована Банковой и вызвала резкую реакцию со стороны Зеленского.

"Зеленский был очень недоволен тем, что Арестович фонит своим присутствием. Возник конфликт, и Арестович почувствовал, что президент сильно заведен и ситуация может принять неблагоприятный оборот - его могут "заякорить" в Украине через уголовные дела. Поэтому он принял решение выехать из страны и начать свою "сольную" политическую карьеру уже вне команды президента. Причем строить ее на резкой критике власти в расчете на проход в парламент во главе собственной политсилы на будущих выборах. По этому поводу он ведет в Европе активные консультации с украинскими политиками и бизнесменами", - говорит источник "Страны".

Махачкала, Путин и Украина

Вчера в России, Украине и США высказали свои точки зрения на события в Дагестане - где антиизраильски настроенная толпа пыталась захватить самолет из Тель-Авива.

Путин на масштабном совещании с российскими властями (такое представительство в последний раз собиралось накануне вторжения в Украину 21 февраля 2022 года) назвал главным виновником этой истории США.

"Нужно знать и понимать, где находится корень зла. Где находится этот паук, который пытается окутать своей паутиной весь мир. Правящие элиты США, не добиваясь успехов на поле боя, пытаются ослабить Россию изнутри", – заявил президент РФ.

Также он заявил, что беспорядки в Дагестане "инспирированы через соцсети из Украины через западные спецслужбы".

"Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля, провести расследования, чем занимаются их спецслужбы в Украине, если они инициируют погромы в России. Мрази, да и только", - заявил Путин, имея в виду западные страны.

На обвинения отреагировал Белый дом.

"Классическая российская риторика: когда в вашей стране что-то идет плохо, вы обвиняете кого-то другого", – заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби на брифинге в Белом доме.

"Запад не имеет к этому никакого отношения. Это просто ненависть, фанатизм и запугивание в чистом виде", – сказал Кирби.

"Некоторые люди сравнивают это с погромами конца XIX и начала XX века, и я думаю, что это, вероятно, подходящее описание, учитывая то видео, которое мы там видели", – добавил он.

Украина также отвергла причастность к этой истории.

"События в Махачкале отражают глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит и общества. Угрозы разделаться с евреями — следствие работы российской государственной пропаганды, десятилетиями культивировавшей среди россиян чувство ненависти к другим народам. Вспомним, что недавно президент Путин и министр иностранных дел Лавров выступали с оскорбительными антисемитскими заявлениями. Обвинение МИД РФ в адрес Украины в причастности к событиям в Дагестане — попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую", - заявляет спикер МИДа Олег Николенко.

В то же время тема украинского следа была еще вчера подхвачена и западными СМИ. Они написали, что беспорядки на северном Кавказе начались после вброса через оппозиционный к российским властям телеграмм-канал "Утро Дагестан".

Сперва он написал о том, что в город Хасавюрт якобы приехали израильские беженцы - после чего агрессивная толпа пришла к местной гостинице. Затем канал призывал встретить в аэропорту Махачкалы самолёт из Тель-Авива, чтоб не дать выйти из него пассажирам-израильтянам. Что и спровоцировало погром.

В РФ заявили, что "Утро Дагестан" контролируется российским оппозиционером Ильей Пономаревым и украинскими спецслужбами. Илья Пономарев подтвердил, что в прошлом году имел отношение к этому каналу, но утверждает, что сейчас с ним не сотрудничает.

В тоже время, Би-Би-Си пишет, что в августе 2023-го Пономарев называл «Утро Дагестан» «нашим каналом», а в сентябре говорил о нем как об одном из своих проектов.



Тем временем, очень резко высказался по поводу погромов в Махачкале глава соседней с Дагестаном Чечни Рамзан Кадыров.

"Нельзя идти на поводу у врагов России и расшатывать ситуацию изнутри: нельзя митинговать, громить аэропорты в поисках лиц еврейской национальности и призывать к насилию. Мы должны быть выше всего этого и соблюдать порядок на своей земле. Такие действия неприемлемы в любом случае и будут очень жёстко пресекаться", - заявил Кадыров на следующий день после акций в Махачкале.

Также он приказал чеченским правоохранителям стрелять в участников беспорядков, если они не будут подчиняться приказам.

"Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ", - заявил глава Чечни на совещании.

В целом мы видим, что российская власть уделяет событиям в Махачкале очень серьезное внимание и намерена, похоже, самым жесточайшим образом пресечь их повторения.

Причина очевидна - мусульманский фактор является миной замедленного действия, которая, потенциально, может быть использована для дестабилизации Россию. Главная угроза для РФ в этом плане - разжигание конфликта между русскими и мусульманами, о чем мы уже писали подробно здесь.

Поэтому Кремль в данном случае ведет многоплановую игру. С одной стороны, при помощи Кадырова и других деятелей, пытается направлять в нужное себе русло эмоции мусульманской части населения России (против Украины, "западных шайтанов" и т.д.). С другой стороны - максимально жестко пресекать любую внесистемную и, тем более, оппозиционную властям РФ, исламскую активность.

Какой эффект даст эта стратегия - покажет, в том числе, и дальнейшее развитие ситуации на северном Кавказе и в других мусульманских регионах РФ.